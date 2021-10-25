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Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК

24.10.2021, 14:45 161299
Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК
Фото: скриншот
АКТАУ. 24 ОКТЯБРЯ - Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Теперь Улан Тулеухан - новый неофициальный член команды пограничного корабля "Сардар" и уже успел стать отличником пограничной службы, сообщает телеканал "Хабар 24".
 

Мне очень нравятся моряки, море и корабли. Я уже хожу на корабле в третий раз. У меня есть друзья, которые тоже хотят стать моряками. Им нравится моя форма, спрашивают, что там, в море, происходит", - говорит юнга.

 
Медаль отличника пограничной службы мальчик получил за активное участие в жизни местного военно-патриотического клуба и заработал себе право быть на судне. Для матросов и командира корабля Улан стал и помощником, и другом, и талисманом. Родители увлечение сына поощряют и всячески поддерживают его, сообщает телеканал.
 

Очень горжусь своим сыном, его влечением к воинской службе, что он проявляет интерес, познаёт азы. Дети на него смотрят, тоже хотят надеть форму, встать в строй. Потому что это пример для подражания, дети уже с малых лет интересуются этой профессией", - говорит отец Улана, старший офицер управления департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Ерсин Кайбуллин.

 
В будущем Улан хочет связать свою жизнь именно с Пограничной службой. Юнга знает: пограничники не только охраняют морские рубежи страны, но и борются с браконьерами, а значит, спасают обитателей Каспия.


 

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Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

25.10.2021, 08:29 27514
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под воздействием фронтальных участков на севере, северо-западе и западе республики ожидается дождь. На западе, севере и юго-западе страны усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере, северо-востоке Акмолинской области, днем на западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области, на западе и севере Северо-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на западе Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области ожидается туман. 
 
Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман.
 
В Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +13+15 градусов. В Нур-Султане переменная облачность, +11+13, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявили на понедельник в шести областях Казахстана

24.10.2021, 20:33 106138
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в шести областях Казахстана
Фото: Daniel Frank: Pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в шести областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", ночью и утром 25 октября на севере, северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью 25 октября ожидается ветер юго-западный, 15 метров в секунду.
 
В Мангистауской области ночью и утром в понедельник на западе ожидается туман. Ветер северо-восточный, в конце дня на западе области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром 25 октября ожидается туман. Ветер северо-восточный, в конце дня порывы 15-18 метров в секунду.
 
25 октября на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
 
В Западно-Казахстанской области в понедельник ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 октября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 25 октября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Нур-Султане и семи областях объявили штормовое предупреждение

23.10.2021, 20:27 277183
В Нур-Султане и семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 октября в Акмолинской области сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 октября в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 24 октября в горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на юго-западе Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на северо-западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 24 октября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду.
 
24 октября на большей части Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 

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