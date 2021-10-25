Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК

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Теперь Улан Тулеухан - новый неофициальный член команды пограничного корабля "Сардар" и уже успел стать отличником пограничной службы, сообщает телеканал "Хабар 24".
Мне очень нравятся моряки, море и корабли. Я уже хожу на корабле в третий раз. У меня есть друзья, которые тоже хотят стать моряками. Им нравится моя форма, спрашивают, что там, в море, происходит", - говорит юнга.
Медаль отличника пограничной службы мальчик получил за активное участие в жизни местного военно-патриотического клуба и заработал себе право быть на судне. Для матросов и командира корабля Улан стал и помощником, и другом, и талисманом. Родители увлечение сына поощряют и всячески поддерживают его, сообщает телеканал.
Очень горжусь своим сыном, его влечением к воинской службе, что он проявляет интерес, познаёт азы. Дети на него смотрят, тоже хотят надеть форму, встать в строй. Потому что это пример для подражания, дети уже с малых лет интересуются этой профессией", - говорит отец Улана, старший офицер управления департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Ерсин Кайбуллин.
В будущем Улан хочет связать свою жизнь именно с Пограничной службой. Юнга знает: пограничники не только охраняют морские рубежи страны, но и борются с браконьерами, а значит, спасают обитателей Каспия.