Восьмилетнего школьника из Мангистауской области приняли в морскую Погранслужбу КНБ РК

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НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в шести областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", ночью и утром 25 октября на севере, северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью 25 октября ожидается ветер юго-западный, 15 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью и утром в понедельник на западе ожидается туман. Ветер северо-восточный, в конце дня на западе области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром 25 октября ожидается туман. Ветер северо-восточный, в конце дня порывы 15-18 метров в секунду.

25 октября на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области в понедельник ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

25 октября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 25 октября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.