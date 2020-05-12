Возобновляются авиаперелеты в регионы Казахстана

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Air Astana возобновляет полеты в регионы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпания Air Astana после окончания режима ЧС возобновляет регулярные рейсы в областные центры Казахстана. Начиная с 12 мая, стартуют рейсы в Актобе и Кызылорду из Алматы, а с 13 мая - из Нур-Султана. Кроме того, 13 мая будут выполняться рейсы в Усть-Каменогорск из Алматы, а 14 мая - из Нур-Султана. Все полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320/A321 и Embraer E190-E2. Полеты в другие города начнутся после открытия аэропортов в этих городах", - сообщили в авиакомпании.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, при этом санитарно-карантинные требования остаются в силе. В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания, они не будут допущены к полету. Данные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.

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