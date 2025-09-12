11.09.2025, 17:42 97111
Впервые в школах Казахстана появились стоматологические кабинеты
Фото: depositphotos.com
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С нового учебного года в школах Казахстана начали открываться стоматологические кабинеты, сообщает пресс-служба Министерство просвещения Республики Казахстан.
На данный момент кабинеты профилактики стоматологических заболеваний открыты в 150 школах. До конца года их число увеличится еще на 90, а к 2028 году - достигнет 1000. Инициатива охватывает крупные образовательные организации с численностью более тысячи учеников. В первую очередь это новые школы, возведенные в рамках нацпроекта "Келешек мектептері". Здесь детям оказывают профилактическую помощь, проводят диагностику и разъяснительную работу по вопросам здоровья полости рта", - заявили в пресс-службе.
Также с 1 сентября вступил в силу новый стандарт школьного питания.
Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году в ряде школ открылись стоматологические кабинеты, где дети могут бесплатно получить профилактическую помощь. Все эти меры направлены на оздоровление учащихся в самый важный период роста организма и формирование культуры заботы о своем здоровье с самого детства", - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Напомним, о том, что в крупных школах Казахстана поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии стало известно летом прошлого года.
новости по теме
12.09.2025, 17:50 12441
В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие
Фото: МО РК
Актау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации (...) В указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Минобороны также обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие.
12.09.2025, 16:14 17031
Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках национального проекта "Цифровая ипотека" внедрен пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья, сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.
Теперь гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу - все этапы можно пройти дистанционно, в электронном формате", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе разъяснили, как работает новый механизм.
Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис "Цифровая ипотека" позволяет оформить сделку полностью онлайн - от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса - банк, нотариус и регистрирующие органы - взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот. Обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи", - пояснили в Минюсте.
По информации ведомства, система автоматически проверяет:
- личность участников;
- наличие прав собственности на объект;
- отсутствие обременений, арестов или других ограничений.
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь. После этого электронная копия договора направляется в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" для регистрации. Новый владелец получает уведомление о завершении процедуры", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили.
12.09.2025, 12:34 29311
Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 по 14 сентября в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Мероприятие направлено на укрепление общественной безопасности и правопорядка.
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства", - рассказали в МВД.
В рамках республиканского ОПМ сотрудники административной полиции Алматы провели инспекцию автобусных парков в Турксибском районе.
По итогам проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один из автобусов водворен на специализированную штрафную стоянку.
12.09.2025, 11:47 34501
Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай
Осужден директор одного из ТОО, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно
Семей. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу Damu Bala, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что директор ТОО "SAMGAU өнер&спорт мектебі", используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми. На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что в представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своем "участии" в программе.
Например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке", - пояснили в ведомстве.
По данным АФМ, ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещен подозреваемым в ходе следствия.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в агентстве.
12.09.2025, 10:20 42086
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
Фото: КТЖ
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва, сообщили в пресс-службе НК КТЖ.
Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва", - говорится в сообщении.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Билеты будут доступны к продаже на сайте bilet.railways.kz.
12.09.2025, 09:14 47231
Более 1,1 млн туристов посетили Алматы за полгода
Фото: акимат Алматы
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025 года Алматы принял свыше 1,14 млн туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает управление туризма города Алматы.
Среди туристов - 323,5 тыс. иностранных гостей и 816,5 тыс. внутренних туристов.
Существенный рост показал въездной туризм из Китая: за шесть месяцев Алматы посетили 54,1 тыс. граждан этой страны, что на 33,4% больше прошлогоднего показателя. Китайцы стали второй по численности группой иностранных туристов после Индии (56,2 тыс. человек). В топ также вошли туристы из таких стран, как Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.)", - уточнили в управлении.
Напомним, что в 2025 году Алматы вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com.
Между тем в городе требуют незамедлительного решения вопросы экологии и транспортной загруженности. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы и поручил решить проблемы.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог.
Местные исполнительные органы перешли на новый график работы для сокращения транспортной нагрузки на улицах города в часы пик. Госслужащие теперь начинают рабочий день в 8.30. Рассматривается вопрос и их перехода на удаленный формат - закон позволяет переводить не более 30% сотрудников на дистанционку. Пересмотреть режим учебы предлагают и студентам, информирует портал InAlmaty. Также власти города поддержали предложение маслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим.
Напомним, в начале августа в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
В августе в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха.
11.09.2025, 21:07 83711
Нет прописки - нет пенсии: в Минтруда разъяснили предложенные поправки
Фото: Depositphotos
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, отвечая на запрос информационного агентства Kazakhstan Today, разъяснили предлагаемые поправки в Социальный кодекс, передает корреспондент агентства.
Как сообщалось ранее, поправки предусматривают ужесточение правил начисления пенсий и пособий. В частности, предлагается приостанавливать выплаты для не имеющих постоянной прописки по месту жительства в Казахстане.
Kazakhstan Today обратилось в Минтруда с просьбой разъяснить предложенные поправки.
В соответствии с Социальным кодексом, право на пенсионное и социальное обеспечение предоставляется постоянно проживающим на территории Казахстана гражданам. В Гражданском кодексе определено, что юридическим адресом гражданина является место его постоянной регистрации (прописки). В связи с этим предлагается уточняющая норма по требованию постоянной прописки на весь период получения пенсий, пособий и социальных выплат. На период отсутствия прописки выплаты будут временно приостановлены. При подтверждении регистрации по месту жительства выплаты возобновляются с момента приостановления", - сообщили в ведомстве.
Напомним, летом заместитель директора департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова рассказала, в каких случаях в Казахстане приостанавливают выплату пенсии.
11.09.2025, 15:46 94181
Кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов - МВД
В стране не хватает парковочных зон для электросамокатов
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа по ограничению использования прокатных электросамокатов будет продолжена, сообщил в кулуарах парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
Есть вопросы о том, что пробелы в законодательстве не позволяют нам всегда должным образом реагировать, поэтому было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют пробелы в законодательстве с тем, чтобы уже были понятные правила игры как для самих водителей, так и для полицейских", - цитирует замглавы МВД "Казправда".
Игорь Лепеха подчеркнул, что владельцы кикшеринговых компаний не исполнили своего обещания самостоятельно ограничивать скорость своих самокатов в определенных городских зонах.
Обещали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах, но, к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут, раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать", - сказал он.
Также в стране остро стоит вопрос парковочных зон для электросамокатов. Больше всего их в Алматы и Актобе. В Астане же пока парковки есть только в районе Нура.
В МВД изданию "Sputnik Казахстан" на вопрос об отсутствии парковок ответили, что данная область входит в компетенцию местных исполнительных органов, "за организацию парковочных мест отвечают они".
В ведомстве также проинформировали, что за неправильную парковку - на газоне, проезжей части или там, где самокат мешает другим, действует статья 505 КоАП. Нарушителю могут выписать штраф до 20 МРП (78,6 тысячи тенге). Повторное нарушение обойдется дороже - до 30 МРП (117,9 тысячи тенге). Если самокат мешает проезду автомобилей - применяется уже статья 614, она предусматривает штраф до 3 МРП (11,7 тысячи тенге) для пользователей и 10 МРП (39,3 тысячи тенге) для арендодателей.
Сначала за брошенными самокатами приезжает мобильная группа кикшеринговых компаний. Если не успевает - самокат изымает полиция и увозит на штрафстоянку. Пользователю выписывается штраф или предупреждение - в зависимости от степени нарушения" - пояснили в МВД.
На случай если в вашем районе все еще нет парковки, в приложении указаны разрешенные зоны остановки. Самокат нужно оставить так, чтобы он не нарушал ПДД и не мешал пешеходам.
Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что вопрос использования электросамокатов вызывает широкое обсуждение в обществе и требует особого внимания.
Премьер поручил в кратчайшие сроки принять поправки по регулированию езды электросамокатов.
