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"Всегда должны совершенствоваться". Об изменениях в работе Nur Otan сообщил Байбек

19.05.2021 9019
"Всегда должны совершенствоваться". Об изменениях в работе Nur Otan сообщил Байбек
Фото: соцсети
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Бауыржан Байбек призвал партию Nur Otan постоянно поддерживать стремление к совершенству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С обращением Байбек выступил на своей странице в социальной сети Facebook.
 

Дорогие друзья! С первых же дней после победы Nur Otan-а на выборах в мажилис и маслихаты всех уровней наша партия приступила к практической реализации предвыборных обещаний. Так, были утверждены 217 детальных дорожных карт по каждой области, городу и району. Для системного контроля за их исполнением созданы 14 республиканских и 1738 региональных общественных советов, куда помимо депутатов вошли известные общественники, эксперты и журналисты.

 
В соответствии с поставленными лидером партии Нурсултаном Назарбаевым задачами в межэлекторальный период оптимизирована структура Центрального аппарата, по всей стране в проактивный формат взаимодействия с населением перешли общественные приемные и филиалы партии.
 
Как сказал Елбасы, Nur Otan всегда должен совершенствоваться, "не стоять на месте". Партия должна объединять и поддерживать людей с активной гражданской позицией, креативными идеями и проектами. 
 
Именно поэтому ключевым элементом инициированной системной перезагрузки Nur Otan-а в ходе выборов стали общереспубликанские внутрипартийные праймериз.
 
Сегодня, в межэлекторальный период, работа по усилению кадрового потенциала партии активно продолжается. Так, на прошлой неделе завершились выборы во все представительные партийные органы областей, городов и районов. 
 
Состав политических советов Nur Otan-а в регионах обновился на 51%. 
 
Представленность женщин увеличилась с 29 до 35%, молодежи до 35 лет - с 11 до 22,5%. Доля госслужащих снизилась в 2 раза - с 18 до 9%. Более трети - это представители неправительственных организаций, журналисты, блогеры, предприниматели, а также работники сельского хозяйства и промышленности. Каждый второй - участник прошедших праймериз.
 
Серьезным шагом в обновлении нашей партии стали также выборы руководителей всех первичных организаций Nur Otan-а (всего 4517). Так, по итогам голосования более 566 тысяч партийцев, 20% руководителей "первичек" обновились, а 80% - переподтвердили мандат доверия.
 
Задача Nur Otan-а - это формирование эффективной партийно-политической повестки и кардинальное усиление работы партийцев на местах. Сегодня важно нацелить всех нуротановцев на эффективную реализацию концепции "Слышащего государства" президента страны Касым-Жомарта Токаева, а именно: открытое обсуждение и артикулирование проблемных вопросов, усиление "обратной связи" с населением, широкую поддержку гражданских инициатив, а также системный мониторинг эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств и т.д. 
 
Как сказал Елбасы, три главных принципа нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии. 
 
Уверен, что вместе мы реализуем все намеченные планы и данные нами предвыборные обещания. 
 
Nur Otan - партия реальных дел. Преодолев испытания, победим вместе!"
 

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