Минздрав сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса
Фото: unsplash.com
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК сделали заявление о текущей эпидситуации в Казахстане, в связи с распространением метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
Метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве. Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение", - пояснили в ведомстве.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидсезона из 8 360 исследованных образцов выявлено 1866 (22%) положительных проб на вирусы. Из них метапневмовирус составил 30 случаев (1,6%).
В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В", - отметили в ведомстве.
В министерстве призвали соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
- регулярное проветривать помещения;
- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
- ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;
- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в детсады и школы;
- при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.
Стоит отметить, что вспышка вирусного заболевания произошла в Китае, в связи с чем китайское управление по контролю и профилактике заболеваний сделало заявление. По его данным, основной причиной тяжелого протекания болезни у госпитализированных является в том числе метапневмовирус.
В респираторных пробах от госпитализированных больных с тяжелой острой респираторной инфекцией зафиксированы в основном вирус гриппа, Mycoplasma pneumoniae и метапневмовирус человека", - говорится в сообщении управления.
Проведенное управлением в конце декабря исследование показало, что острые респираторные инфекции в настоящее время активно распространяются внутри страны. При этом растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше. Сильнее всего это проявляется в северных провинциях Китая.
Для справки
Метапневмовирусная инфекция чаще всего встречается у детей в возрасте до 5 лет. Она вызывает поражение верхних и нижних дыхательных путей. Иными словами, может протекать как обычная простуда, а может и привести к бронхиолиту и пневмонии. Взрослые болеют редко - в основном на фоне снижения иммунитета. В группе риска - пожилые люди, ВИЧ-инфицированные и те, у кого есть хронические болезни сердца и легких, в частности - муковисцидоз, сообщает medaboutme.ru.