Казахстанцы распространяют в WhatsApp рассылку о всенародном чипировании

Павлодар. 5 мая. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали рассылку о всенародном чипировании, передает Kazakhstan Today.

Неизвестная женщина записала аудиосообщение, в котором просит граждан остерегаться вакцинации. По ее мнению, таким образом людей хотят "чипировать" и сделать из них "роботов", пишет pavlodarnews.kz

В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали рассылку, заявив, что это фейк.

В мессенджере WhatsApp распространяется аудиозапись, на которой неизвестная утверждает, что вскоре будет введено "всенародное чипирование посредством вакцины", и призывает разослать сообщение для "выражения несогласия с "роботизацией" граждан". Управление здравоохранения Павлодарской области опровергает информацию, содержащуюся в указанном аудиосообщении, и призывает граждан доверять только официальным источникам", - сообщила пресс-секретарь ведомства Макпал Каржаубай.

Она также отметила, что полиция начала административное производство за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, по статье 478 Кодекса РК об административных правонарушениях. Автора фейка разыскивает полиция.

Теория заговора или так называемая идея чипирования населения стала известна во многом благодаря передачам на российских телеканалах и многочисленным сообщениям в Интернете. В них заявляется о планах под видом вакцин вживления чипов для постепенного "порабощения" человека неким "мировым правительством". Некоторые источники рассказывают о причастности к "заговору" Билла Гейтса.

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