Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - На станции метро Жибек Жолы в Алматы появился бесплатный wi-fi, передает Kazakhstan Today.

Сегодня по поручению акима города Алматы на станции Жибек Жолы впервые в истории метрополитена Алматы запустили бесплатный wi-fi для посетителей. Как и обещали. Остальные 8 станций подключим в течение полугода", - написал замакима мегаполиса Ерлан Аукенов в Facebook.

Напомним, в ноябре 2018 года Алматинский метрополитен перешел на новый режим работы - с 06.20 до 24.00.

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