За 2017-2018 годы в ЕАЭС устранили 25 барьеров для внутренней торговли

Минск. 28 ноября. Kazakhstan Today - За 2017-2018 годы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) устранили 25 барьеров для внутренней торговли. Такие данные озвучены на встрече глав правительств стран ЕАЭС в Минске, передает Kazakhstan Today.





Всего на повестку Евразийского межправительственного совета были вынесены 23 вопроса по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами союза, устранению препятствий в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, а также развитию интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.





В заседании приняли участие премьер-министры Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, Российской Федерации - Дмитрий Медведев, Беларуси - Сергей Румас, Кыргызстана - Мухаммедкалый Абылгазиев и временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Арарат Мирзоян.





Перед началом заседания глав правительственных делегаций-участников ЕМПС принял президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе коллективной встречи была отмечена роль союза в укреплении странового сотрудничества и обозначены положительные темпы роста основных экономических показателей ЕАЭС.





Заседание Межправсовета традиционно прошло в узком и расширенном составах.





В узком составе участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, подвели промежуточные итоги реализации достигнутых договоренностей и определили направления дальнейшей работы в ЕАЭС. В частности, были заслушаны доклады о ходе реализации цифровой повестки, формировании общего финансового рынка, принципах ведения налоговой политики, создании системы маркировки товаров идентификационными знаками, применении товарного знака Евразийского экономического союза, устранении препятствий на внутреннем рынке и др.





По информации Евразийской экономической комиссии, в 2017-2018 годах были устранены порядка 25 барьеров, ограничений и изъятий на внутреннем рынке, препятствующих развитию взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС.





В целом в узком формате стороны рассмотрели 14 вопросов повестки заседания ЕМПС и отметили, что в переговорах присутствует всеобщая нацеленность на дальнейшее развитие и укрепление общего союза. Вместе с тем в ходе обсуждения были учтены замечания и предложения, высказанные казахстанской стороной по ряду рассматриваемых вопросов. По остальным пунктам повестки позиции всех стран согласованы и приняты без обсуждения.





В работе заседания в расширенном составе в качестве приглашенного лица также принял участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.





Переговоры в широком кругу были посвящены вопросам развития взаимодействия в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, обеспечения продовольственной безопасности и прозрачности прохождения товаров. Казахстанской стороной, в свою очередь, были подняты темы расширения объема внешнеторгового оборота союза и перспектив создания нового инструмента взаимодействия в области экономики и финансовой политики.





Премьер-министр РК в своем выступлении отметил, что в следующем году исполнится 25 лет идее президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании интеграционного проекта, базовыми принципами которого является равноправие и взаимная выгода, а также пять лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. За это время создана необходимая нормативная база, приняты стратегические отраслевые документы, намечены основные приоритеты работы на среднесрочную перспективу.





Вместе с тем было обозначено, что с учетом быстро меняющейся конъюнктуры рынка особую актуальность приобретает инициатива Нурсултана Назарбаева о создании комиссии по текущей экономической ситуации, озвученная в мае текущего года в Сочи. Данная площадка позволит совместно вырабатывать конкретные предложения по реагированию на внешние вызовы и смягчению их влияния на экономики и финансовые системы стран-участниц Союза.





Кроме этого, Сагинтаев озвучил необходимость продолжения работы по выстраиванию торгово-экономических связей с основными партнерами и новыми растущими рынками. Это должно стать дополнительным импульсом для повышения роли ЕАЭС на мировом рынке. Здесь в качестве одного из наиболее перспективных треков видится выстраивание отношений с крупными международными организациями. К примеру, потенциал для сотрудничества с Европейским союзом: ЕС занимает значительную долю во внешней торговле стран-участниц ЕАЭС и данное взаимодействие нужно развивать, пишет primeminister.kz





По итогам заседания был подписан ряд документов о принятии Евразийским межправительственным советом следующих решений, распоряжений и поручений: о разработке концепции применения специальных режимов ("регулятивных песочниц") в рамках реализации цифровой повестки Союза"; о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах; о системе маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками; о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы; о плане мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2018-2020 годы.





Кроме этого, главы правительств решили ряд вопросов организационного характера. Следующее заседание ЕМПС состоится в начале 2019 года в Алматы.





Как напомнил портал, в этом году это третья встреча глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза. Ранее заседания Евразийского межправительственного совета были проведены 2 февраля в Алматы, 26-27 июля 2018 года в Санкт-Петербурге.





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