Астана. 29 января. Kazakhstan Today - За 2017 год в дорожных авариях в столице погибли 60, травмированы более 600 человек, передает Kazakhstan Today.

С начала текущего года на дорогах города зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 33 человека. За истекший 2017 год на территории города произошло 583 дорожных аварии, в результате которых погибло 60 и травмировано 624 человека, сообщили в управлении административной полиции ДВД Астаны.

25 и 26 января текущего года совершено два дорожно-транспортных происшествия, при которых погибло четыре человека и пять человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. В полиции отметили, что аварии произошли из-за несоблюдения водителями скоростного режима и непринятия во внимание состояния дорожного полотна при определенных метеорологических условиях.

"Департамент внутренних дел Астаны призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, ведь в большинстве случаев основной причиной ДТП является пренебрежение ПДД. Помните, что транспортное средство является источником повышенной опасности, берегите свою жизнь и жизнь других людей", - подчеркнули в полиции.

Пешеходов призвали не переходить проезжую часть в неустановленных местах, а водителям общественного транспорта напомнили, что ежедневно им доверяют свои жизни тысячи людей и что это накладывает на них дополнительную повышенную ответственность.

"Каждый раз, садясь за управление транспортом, необходимо помнить, что ваша безопасность находится в ваших же руках и, что вас ждут дома", - заключили в ведомстве.

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