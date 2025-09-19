18.09.2025, 10:43 119001
Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Актау. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемых в совершении наркоправонарушений. Среди них - заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен, сообщили в пресс-службе акимата региона.
По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что спецоперация проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.
Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличенных в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством. Очистка рядов государственной службы от недобросовестных сотрудников является приоритетной задачей акимата", - подчеркнули в акимате.
новости по теме
19.09.2025, 16:02 4776
В Минпросвещения прокомментировали скандал в школе олимпийского резерва на севере Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения сделали заявление, после того как мама одного из воспитанников школы олимпийского резерва в Северо-Казахстанской области сообщила о жестком буллинге сына, передает корреспондент агентства.
По данному случаю по поручению председателя Комитета по охране прав детей на место выехали специалисты Центра психологической поддержки совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка для оказания помощи несовершеннолетнему и семье, а также для всестороннего изучения ситуации. Одновременно направлены письма в Министерство туризма и спорта для принятия мер в рамках своей компетенции, а также в акимат Северо-Казахстанской области для обеспечения контроля и региональному уполномоченному для последующего мониторинга", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что защита прав и интересов детей остается безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования.
Напомним, несколько дней назад астанчанка в Сети заявила о жестком буллинге ее сына, который является воспитанником Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
19.09.2025, 10:51 32346
Центр прогнозирования Генпрокуратуры Казахстана начал предупреждать о киберугрозах
Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей
Рассказать друзьям
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X рассказал о проводимой работе по укреплению кибербезопасности.
Сегодня заслушал первый отчет Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности КПСиСУ. Центр уже реализует цифровые проекты с применением элементов искусственного интеллекта: анализирует обращения в "е-Өтініш", прогнозирует преступность, отслеживает мировые криминальные угрозы, чтобы не допустить их экспорта в Казахстан", - сообщил Берик Асылов.
По его словам, недавно именно этот Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей.
Злоумышленники рассылают письма с "постановлением" о нарушении ПДД и ссылкой "оплатить штраф", что приводит к краже денег и заражению устройств. Первые атаки зафиксированы в США и РФ, мы уже информируем граждан и госорганы о рисках", - уточнил он.
Генпрокурор отметил, что прокуратура будет и дальше осуществлять цифровой прогноз на опережение, чтобы вовремя выявлять и предотвращать криминальные киберугрозы.
Это наша новая ответственность перед обществом", - подчеркнул он.
18.09.2025, 16:17 99311
Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил, что духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, сообщает Акорда.
Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала итоговая декларация съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное - духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов", - сказал он.
По словам президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.
Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию", - заявил глава государства.
Также президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.
Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния съезда как глобальной диалоговой площадки
Мы продолжим расширение партнерской сети секретариата съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей съезда. Мир - наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете неустанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша сегодняшняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть", - добавил президент.
Дополнено 18.09.2025, 17.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
Ранее глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
17.09.2025, 18:05 155901
В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев
На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты, отметил президент
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем приветствии участникам ІІ Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" отметил, что в стране уделяется особое внимание развитию тюркологии, сообщает Акорда.
По инициативе нашей страны в 2010 году в Астане была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных усилий ведущих экспертов из тюркоязычных и других государств. Мы придаем важное значение расширению научных и образовательных связей между странами Алтайского региона. На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты. Международным коллективом известных ученых готовится к изданию второй том академической истории Казахстана, в котором будут отражены и новейшие открытия в тюркологии", - заявили глава государства.
При этом он отметил, что впереди большая работа по систематизации знаний о тюркском мире для передачи их будущим поколениям.
Уверен, в ходе конференции состоятся содержательные и плодотворные дискуссии, будут высказаны новые идеи и намечены перспективные направления совместного научного поиска по важнейшим проблемам развития тюркской цивилизации. Желаю участникам международной конференции успешной работы и новых достижений!" - добавил президент.
С полным текстом приветствия можно ознакомиться на сайте Акорды.
17.09.2025, 16:49 160101
Задержание бизнесмена из Казахстана объяснили кыргызские спецслужбы
Обвиняемый полностью признал свою вину
Рассказать друзьям
Бишкек. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержание крупного казахстанского бизнесмена объяснили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана, сообщает kabar.kg.
На основании заявления гражданина Кыргызской Республики З.Н. было возбуждено уголовное дело по факту присвоения принадлежащих ему денежных средств гражданином Республики Казахстан З.А. в размере 2 500 000 долларов. В ходе следствия данный факт нашел свое подтверждение. Гражданин Казахстана З.А. был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование данного уголовного дела проводится в полном соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Также сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину и начал возмещение причиненного ущерба, в связи с чем следствием рассматривается вопрос изменения в отношении последнего меры пресечения на не связанную с лишением свободы.
Ранее супруга задержанного бизнесмена записала видеообращение к президенту Казахстана, в котором утверждала, что задержание ее мужа является "незаконным".
17.09.2025, 10:55 178761
Подозреваемую в похищении и истязании девочки сотрудницу акимата отстранили от работы в Алматинской области
В настоящее время она находится под стражей
Рассказать друзьям
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - От работы отстранили сотрудницу сельского акимата, которая подозревается в причастности к похищению и истязанию несовершеннолетней, сообщает телеканал КТК.
В начале сентября мама девочки заявила об изощренных пытках над дочерью. Прямо в автомобиле две неизвестные сигаретами прижигали подростку руки. По словам матери, они отвезли дочь в безлюдное место, избили, заставили целовать им ноги. А после взяли палку и решили надругаться над одиннадцатиклассницей. Мать рассказала, неизвестные таким образом мстили ее дочери. Якобы одна из женщин приревновала своего жениха к девочке.
Позже предполагаемых преступниц задержали. Они находятся в изоляторе. По словам матери, одна из подозреваемых - сотрудница акимата Масакского сельского округа. Там подтвердили, что оператор компьютерной техники действительно отстранена от работы и находится под стражей.
С 2021 года работает в аппарате акима Масакского сельского округа оператором компьютерной техники. Должность не относится к госслужбе, является техническим персоналом. В настоящее время находится под стражей и временно отстранена от работы до решения суда", - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.
17.09.2025, 09:59 181801
Под прицел интернет-мошенников попали автолюбители: в Генпрокуратуре РК предупредили о новой киберугрозе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.
Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.
Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты - не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!" - предупредили в Генпрокуратуре.
Рекомендуем:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.
Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные:
- срочно заблокируйте банковскую карту;
- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
- проверьте устройство на наличие вируса.
16.09.2025, 16:35 213966
В Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма
Фото: Almaty Museum of Arts
Рассказать друзьям
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В недавно открывшемся музее Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма, передает корреспондент агентства.
За первые три дня работы музей посетили более 14 000 человек. Мы благодарны каждому, кто приходит к нам и разделяет интерес к искусству. Такой высокий интерес - лучшее подтверждение того, что Алматы и Казахстану нужен музей мирового уровня. К сожалению, в музее, действительно, был зафиксирован акт вандализма. Посетители нанесли надписи на стены и двери. Мы будем вынуждены привлекать всех нарушителей общественного порядка и правил поведения в музее к ответственности. Данные о нарушителях и видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы. Мы убеждены, что только вместе мы сможем сохранить искусство и передать его нашим детям и внукам", - цитирует пресс-служба Almaty Museum of Arts директора музея Татьяну Ходжаеву.
В пресс-службе музея попросили гостей бережно относиться к культурному пространству, а также обращаются с просьбой незамедлительно сообщать о случаях, если кто-либо из посетителей становится свидетелем порчи экспонатов.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
19.09.2025, 08:33В Казахстане должников будут искать с помощью ИИ 19.09.2025, 09:1442591В Алматы усилили контроль за качеством дорожных работ 19.09.2025, 09:26Глава МВД Казахстана принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в Китае40486Глава МВД Казахстана принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в Китае 19.09.2025, 10:1135551Международную технологию укладки дорожного покрытия начали использовать в Казахстане 19.09.2025, 08:58Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек"31721Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек" 12.09.2025, 17:50281891В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие 12.09.2025, 12:34261241Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану 12.09.2025, 16:14258701Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн 13.09.2025, 10:17255606Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 12.09.2025, 11:47254951Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай 08.09.2025, 12:01591016Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522506Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517946На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513866Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495796Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?