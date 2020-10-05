Заморозки, метель и снегопад ожидаются в Казахстане

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Нур-Султане и нескольких областях республики, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области 5 октября ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 4-5 октября днем резкое понижение температуры воздуха до 2-7 градусов тепла.

В Нур-Султане временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха понизится до плюс 2-4 градусов.

Ночью и утром 5 октября в Костанайской области местами туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Утром и днем в Кызылординской области ожидаются северо-западный и северный ветры, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Жамбылской области 5-7 октября прогнозируется туман. Днем 5, сутки 6-7 октября местами ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

В Таразе синоптики обещают заморозки 5-7 октября - до плюс 1-3 градусов.

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