Землетрясение произошло в 262 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. 2 июня - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 2 июня, в 18 часов 44 минуты 38 секунд по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 262 километрах на юг от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства