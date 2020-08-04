Жара, грозы и град: штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 4 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидается гроза, днем возможен град, ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

4-5 августа в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Кроме того, днем 4-5 августа на юге области ожидается сильная жара, 37 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Днем 4 августа в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Западно-Казахстанской области завтра местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 4 августа в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 35-36 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

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