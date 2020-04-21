Житель Акмолинской области сбежал из карантинного стационара

Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские оперативно разыскали мужчину, который незаконно покинул карантинный стационар, передает Kazakhstan Today.

43-летний житель поселка Гранитный Зерендинского района 19 апреля прибыл в Акмолинскую область из РФ. Для предотвращения заражения жителей области его сразу поместили на карантин на время инкубационного периода. Однако мужчина самовольно покинул карантинный стационар, расположенный в Кокшетауском высшем медицинском колледже", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции сбежавший был установлен в поселке Гранитный Зерендинского района. Полицейские доставили его в карантинный стационар. В отношении мужчины составлен протокол по статье 476 КоАП РК.

Кроме того, установлены лица, с которыми мужчина контактировал, все они также помещены в карантинный стационар", - отметили в полиции.

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