Житель Павлодара солгал родным, что его похитили, - полиция и волонтеры искали его двое суток

Павлодар. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре полицейские и волонтеры два дня искали 19-летнего Альберта Мухамадеева, который в это время был в гостях у знакомых, тогда как маме и супруге сообщил, что его похитили и насильно удерживали, передает Kazakhstan Today.

Информация о пропаже 19-летнего Альберта Мухамадеева была опубликована в Instagram . На протяжении двух дней парня усиленно искали не только оперативники, но и волонтеры. В результате поисков, молодой человек был найден живым и невредимым, сообщает портал Polisia.kz

Оперативникам он рассказал, что 16 ноября вышел из дома в поселке Ленинский, чтобы выехать на работу. Но по пути встретил девушку своего знакомого, вместе с которой они отправились домой к знакомому в район Хромзавода. Все это время парень находился там. В момент, когда его нашли, он сообщил, что якобы его похитили и удерживали две недели. На самом деле парень ушел из дома два дня назад и факта похищения не было", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов

Он отметил, что при визуальном осмотре на теле у "похищенного" следов от побоев и насильственных действий не обнаружено.

Когда я узнал, что нахожусь в розыске, связался со своей супругой и мамой. Но, испугавшись ответственности, я рассказал им выдуманную историю о том, что меня якобы похитили и насильно удерживали", - сказал Альберт.

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