Жителей Атырауской области рассмешила разметка на асфальте

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 июля ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем 19 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40-43 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 июля днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19-21 июля в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке 15-20 метров в секунду, днем 19, сутки 20, днем 21 июля порывы 23 метра в секунду. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 19-21 июля на юге Улытауской области ожидается очень сильная жара - 40-42 градусов.

19 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный, ночью на севере, в центре, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара - 43 градусов.

Ночью 19 июля на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

Днем 19 июля на западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

19-20 июля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 19 июля на западе, в пустынных районах области сохраняется сильная жара - 41 градуса, 20-22 июля на большей части области - 40-43 градуса.