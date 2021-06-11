Жителей Нур-Султана предупредили об антитеррористическом учении

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Сегодня, с 17.00 до 22.00, в Нур-Султане пройдет антитеррористическое учение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

10 июня, с 17.00 до 22.00, столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Технического пассажирского парка регионального филиала по пассажирским перевозкам "Северный" АО "Пассажирские перевозки" (улица Гете, 7) планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", - говорится в сообщении.

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