Жители нескольких поселков под Алматы остались без выезда на трассу: назван планируемый срок открытия движения

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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы назвали журналисту - В акимате города Алматы назвали журналисту Kazakhstan Today планируемый срок открытия движения по мосту, расположенному по улице Жолымбет в микрорайоне Кемель, передает корреспондент агентства.





На сегодня ведутся работы по монтажу пролетного строения и обустройству примыкания к мосту. Планируемый срок открытия движения - 14 ноября 2024 года", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.





Напомним, в середине октября в редакцию агентства обратились жители поселков Коянкус, Жанаталап, Жанадауир, Ынтымак, расположенных близ Алматы. По их словам, они остались без возможности выезда на Капшагайскую трассу из-за несвоевременного начала ремонта моста.





Как сообщили местные жители, в мае текущего года мост по улице Жолымбет, по которому ездили автомобили и общественный транспорт, начал рушиться и был признан аварийным. Для выезда из поселков жители вынуждены передвигаться по дороге, проходящей по территории кладбища.





Они также рассказали, что с вопросами дорожной проблемы они обращались в акимат и другие ведомства, но ответа так и не дождались.





Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.





Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.



