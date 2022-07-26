Злостных нарушителей ПДД могут лишить возможности оплаты половины штрафа

В настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение средней скорости на загородных трассах, а также по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года", - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в понедельник.
По данным МВД, ежедневно на дорогах страны гибнут до 7 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения.
Только за прошедшую неделю, согласно озвученным данным, по стране зарегистрировано свыше 200 ДТП, в которых погибли около 50 человек и более 200 травмированы… С начала года около 2 тысяч детей получили различные увечья, из которых свыше 90 погибли", - проинформировал спикер.
Мураталиев напомнил, что 11 июля 2022 года президент подписал изменения в КоАП.
Поправками введен новый состав административной ответственности за повторное управление транспортных средств без госномеров, где предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средствами сроком на один год. Ранее такая норма отсутствовала", - отметил он.
Кроме того, усилена ответственность за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными номерами. Исключено взыскание в виде штрафа. Теперь за эти правонарушения будет применяться исключительно лишение права управления автотранспортом сроком на 1 год и административный арест до 5 суток. Ранее был предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение права управления на один год.