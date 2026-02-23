Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх

Фото: НОК РК

Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Милане состоялась рабочая встреча руководства национальных олимпийских комитетов Казахстана и Китая, - В Милане состоялась рабочая встреча руководства национальных олимпийских комитетов Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба НОК РК.





Казахстанскую сторону представили президент Геннадий Головкин и генеральный секретарь Алимжан Акаев. В делегацию НОК Китая вошли глава организации Гао Чжидан и генеральный секретарь У Цзянь.





Участники подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и отметили важность устойчивого взаимодействия в олимпийском движении и со странами Азиатского региона.





В числе приоритетов обсудили совместные учебно-тренировочные сборы по женскому боксу, а также по прыжкам в воду среди мужчин и женщин.





В ходе встречи китайская сторона отметила заметные успехи на международной арене. В частности, были отмечены результаты Михаила Шайдорова, который завоевал олимпийское золото в фигурном катании.





Также представители НОК Китая отдельно поздравили Казахстан с тем, что Алматы примет Азиатские зимние игры 2029 года, подчеркнув удобство локации и высокий престиж соревнований для региона.





Было отмечено, что Казахстан принимает эстафету проведения Игр после Харбина, что рассматривается как важный сигнал доверия со стороны азиатского спортивного сообщества.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению прямого диалога и реализации совместных инициатив по линии олимпийского движения, в том числе в части подготовки спортсменов и расширения практического взаимодействия между профильными структурами двух стран.





