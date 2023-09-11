07.09.2023, 09:30 15391

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал US Open

Финальная игра запланирована на 9 сентября
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал US Open
Фото: ktf.kz
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара сыграют в решающем матче открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса РК.

В полуфинале казахстанско-финскому дуэту противостояли японка Эну Сибахара и хорват Мате Павич. Анна и Харри были сильнее - 7:6 (7:2), 6:4. Год назад японка в дуэте с нидерландцем Весли Колхофом победила на "Ролан Гаррос", а хорват в разное время трижды побеждал на турнирах Большого Шлема в миксте.

В финале соперниками будут сеяные на нынешнем US Open под первым номером американцы Джессика Пегула/Остин Крайчек. Финальная игра запланирована на 9 сентября.
 
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Теги:СпортТеннисКазахстан

новости по теме

10.09.2023, 20:06 1546

Президент Казахстана присутствует на матче между Казахстаном и Северной Ирландией   

Президент Казахстана присутствует на матче между Казахстаном и Северной Ирландией
Фото: telegram/Аqorda
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.


Напомним, спортивный фестиваль "Футбол жолы" проводят на площадке ЭКСПО, информирует официальный сайт акимата Астаны.


В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.
 
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Теги:ТокаевВизитМатч
10.09.2023, 09:26 4041

Казахстанская теннисистка выиграла US Open 2023 в миксте

Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир Большого шлема в миксте
Казахстанская теннисистка выиграла US Open 2023 в миксте
Фото: ktf.kz
Вашингтон. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиеваара стала победительницей открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеяных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир Большого шлема в миксте", - пояснили в пресс-службе.


На церемонии награждения Анна Данилина поздравила соперников с хорошей игрой, выразила признательность своему партнеру, поблагодарила болельщиков, организаторов турнира и свою команду за поддержку.

Я хочу поблагодарить президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который сегодня находится здесь, и всю федерацию за поддержку и развитие тенниса в Казахстане. Это замечательная возможность, и я счастлива, что мы впервые в истории завоевали этот титул!" - заявила теннисистка.


Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал US Open.
 
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Теги:ПобедаРКТеннис
07.09.2023, 18:30 13336

Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана   

Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей итогового турнира WTA
Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана
Фото: ktf.kz
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.

Как сообщает Sports.kz, в настоящее время в чемпионской live-гонке Елена Рыбакина имеет в своем активе 5476 очков, тогда как минимальный порог для попадания на итоговый турнир WTA составляет 5420. Таким образом, она вслед за белоруской Ариной Соболенко и польской теннисисткой Игой Швентек впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.

Фото: sports.kz

Отмечается, что Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей итогового турнира WTA, который, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.

Ранее Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Уимблдона-2023.
 
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Теги:РКТеннисдостижения
04.09.2023, 09:37 24316

Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Праге

Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Праге
Фото: sports.kz
Прага. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира International Tennis Federation в Праге.

Как сообщает Sports.kz, теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли - Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.

Отмечается, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.

Ранее теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open.
 
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Теги:РКТеннисПобеда
31.08.2023, 09:11 33091

Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open

Следующей оппоненткой Рыбакиной станет представительница Румынии Сорана Кырстя
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
Фото: ktf.kz
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнования.

Следующей оппоненткой Рыбакиной станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30 WTA).

Ранее Путинцева и Скатов завершили выступление на US Open.

Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг хардового турнира Большого шлема - US Open. На старте казахстанка уступила итальянке Мартине Тревизан - 6:0, 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).

В матче первого круга US Open Тимофей Скатов, занимающий 129-е место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию, в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.

Скатов впервые сыграл в основном турнире открытого чемпионата США, во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке Большого шлема. В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на "Ролан Гаррос".
 
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Теги:ТеннисРыбакина
20.08.2023, 13:23 54616

В Казахстане сегодня отмечается День спорта

В Казахстане сегодня отмечается День спорта
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Каждое третье воскресенье августа казахстанцы отмечают День спорта, сообщает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Сегодня каждый третий казахстанец, или 7 млн 587 тысяч человек, занимается спортом. Это 38,5 процента от общей численности населения. Более 258 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более 800 детско-юношеских физкультурных клубах", - проинформировали в ведомстве.


За последние 3 года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч - в сельской местности.

В этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов.

Ежегодно в республике проводятся более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.

В марте Министерство культуры и спорта утвердило концепцию развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. Министерство намерено к 2030 году довести долю казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения. Для этого идет интенсивная работа по обеспечению граждан спортивной инфраструктурой.
 
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Теги:СпортМКСпраздник
12.08.2023, 19:26 70016

Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000

За выход в финал казахстанке предстоит сыграть с россиянкой Людмилой Самсоновой
Монреаль. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Монреале в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной. Во втором сете казахстанка уступала со счетом 1:3, 4:5, но ей удавалось отыгрываться и в конечном счете вырвать общую победу", - проинформировали в ФТК.


Встреча теннисисток длилась 3 часа 30 минут. На счету Рыбакиной семь эйсов и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.

За выход в финал Рыбакина сразится с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой.
 
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Теги:ПобедаТурнирТеннисРыбакина
09.08.2023, 16:30 81286

Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам

Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям
Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам
Фото: kazchess.kz
Актау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьных команд в Актау, сообщает Казахстанская федерация шахмат.

В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair - школьники из Индии выиграли все восемь матчей. Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium (город Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям.

В итоге медали увозят казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы город Астаны", -  сообщили в пресс-службе.


В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днем чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.

Напомним, чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира.
 
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Теги:ПобедаРКшахматы

 

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