07.09.2023, 09:30 15391
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал US Open
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара сыграют в решающем матче открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса РК.
В полуфинале казахстанско-финскому дуэту противостояли японка Эну Сибахара и хорват Мате Павич. Анна и Харри были сильнее - 7:6 (7:2), 6:4. Год назад японка в дуэте с нидерландцем Весли Колхофом победила на "Ролан Гаррос", а хорват в разное время трижды побеждал на турнирах Большого Шлема в миксте.
В финале соперниками будут сеяные на нынешнем US Open под первым номером американцы Джессика Пегула/Остин Крайчек. Финальная игра запланирована на 9 сентября.
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10.09.2023, 20:06 1546
Президент Казахстана присутствует на матче между Казахстаном и Северной Ирландией
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Напомним, спортивный фестиваль "Футбол жолы" проводят на площадке ЭКСПО, информирует официальный сайт акимата Астаны.
В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.
10.09.2023, 09:26 4041
Казахстанская теннисистка выиграла US Open 2023 в миксте
Фото: ktf.kz
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Вашингтон. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиеваара стала победительницей открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеяных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.
Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир Большого шлема в миксте", - пояснили в пресс-службе.
На церемонии награждения Анна Данилина поздравила соперников с хорошей игрой, выразила признательность своему партнеру, поблагодарила болельщиков, организаторов турнира и свою команду за поддержку.
Я хочу поблагодарить президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который сегодня находится здесь, и всю федерацию за поддержку и развитие тенниса в Казахстане. Это замечательная возможность, и я счастлива, что мы впервые в истории завоевали этот титул!" - заявила теннисистка.
Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал US Open.
07.09.2023, 18:30 13336
Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.
Как сообщает Sports.kz, в настоящее время в чемпионской live-гонке Елена Рыбакина имеет в своем активе 5476 очков, тогда как минимальный порог для попадания на итоговый турнир WTA составляет 5420. Таким образом, она вслед за белоруской Ариной Соболенко и польской теннисисткой Игой Швентек впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.
Отмечается, что Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей итогового турнира WTA, который, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.
Ранее Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Уимблдона-2023.
04.09.2023, 09:37 24316
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Праге
Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF
Фото: sports.kz
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Прага. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира International Tennis Federation в Праге.
Как сообщает Sports.kz, теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли - Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.
Отмечается, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.
Ранее теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open.
31.08.2023, 09:11 33091
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
Фото: ktf.kz
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнования.
Следующей оппоненткой Рыбакиной станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30 WTA).
Ранее Путинцева и Скатов завершили выступление на US Open.
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг хардового турнира Большого шлема - US Open. На старте казахстанка уступила итальянке Мартине Тревизан - 6:0, 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).
В матче первого круга US Open Тимофей Скатов, занимающий 129-е место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию, в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.
Скатов впервые сыграл в основном турнире открытого чемпионата США, во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке Большого шлема. В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на "Ролан Гаррос".
20.08.2023, 13:23 54616
В Казахстане сегодня отмечается День спорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Каждое третье воскресенье августа казахстанцы отмечают День спорта, сообщает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Сегодня каждый третий казахстанец, или 7 млн 587 тысяч человек, занимается спортом. Это 38,5 процента от общей численности населения. Более 258 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более 800 детско-юношеских физкультурных клубах", - проинформировали в ведомстве.
За последние 3 года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч - в сельской местности.
В этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов.
Ежегодно в республике проводятся более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.
В марте Министерство культуры и спорта утвердило концепцию развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. Министерство намерено к 2030 году довести долю казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения. Для этого идет интенсивная работа по обеспечению граждан спортивной инфраструктурой.
12.08.2023, 19:26 70016
Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000
За выход в финал казахстанке предстоит сыграть с россиянкой Людмилой Самсоновой
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Монреаль. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Монреале в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной. Во втором сете казахстанка уступала со счетом 1:3, 4:5, но ей удавалось отыгрываться и в конечном счете вырвать общую победу", - проинформировали в ФТК.
Встреча теннисисток длилась 3 часа 30 минут. На счету Рыбакиной семь эйсов и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.
За выход в финал Рыбакина сразится с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой.
09.08.2023, 16:30 81286
Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам
Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям
Фото: kazchess.kz
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Актау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьных команд в Актау, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair - школьники из Индии выиграли все восемь матчей. Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium (город Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям.
В итоге медали увозят казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы город Астаны", - сообщили в пресс-службе.
В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днем чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.
Напомним, чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?