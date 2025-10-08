07.10.2025, 17:18 3301
Международный турнир по шахматам среди дипломатов прошел в Астане
Фото: Astana Diplomatic Club
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана завершился первый Международный турнир среди дипломатов, сотрудников дипломатических миссий, представителей международных организаций и членов их семей Chess for Peace Diplomatic Cup 2025.
Соревнование проходило 5 октября на площадке Академии шахмат имени Динары Садуакасовой и объединило участников из 12 стран. Организаторами турнира выступили Академия шахмат Динары Садуакасовой и дипломатический клуб "Астана".
Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на укрепление дружеских и культурных связей между представителями различных государств, проживающих и работающих в Казахстане, а также популяризацию шахмат как универсального языка интеллекта, логики и мира.
Шахматы - это не просто спорт, это диалог культур. Через интеллектуальные поединки мы укрепляем взаимное уважение и понимание между представителями разных стран", - отметили организаторы.
Интеллектуальные поединки проходили по швейцарской системе в семь туров. В общем зачете со стопроцентным результатом, 7 очков из 7 возможных, победу одержал Kedzierski Slawomir (посольство Польши. - Прим. ред.). Почетное 2-е место занял Aktayev Zhengisbek (посольство США. - Прим. ред.), а бронзовым призером по дополнительным показателям стал Omirali Ilkhan (дипломатическая школа "Астана". - Прим. ред.).
