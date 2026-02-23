22.02.2026, 18:59 7306
НОК Казахстана и Китая обсудили сотрудничество на встрече в Милане Дополнено
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Милане состоялась рабочая встреча руководства национальных олимпийских комитетов Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба НОК РК.
Казахстанскую сторону представили президент Геннадий Головкин и генеральный секретарь Алимжан Акаев. В делегацию НОК Китая вошли глава организации Гао Чжидан и генеральный секретарь У Цзянь.
Участники подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и отметили важность устойчивого взаимодействия в олимпийском движении и со странами Азиатского региона.
В числе приоритетов обсудили совместные учебно-тренировочные сборы по женскому боксу, а также по прыжкам в воду среди мужчин и женщин.
В ходе встречи китайская сторона отметила заметные успехи на международной арене. В частности, были отмечены результаты Михаила Шайдорова, который завоевал олимпийское золото в фигурном катании.
Также представители НОК Китая отдельно поздравили Казахстан с тем, что Алматы примет Азиатские зимние игры 2029 года, подчеркнув удобство локации и высокий престиж соревнований для региона.
Было отмечено, что Казахстан принимает эстафету проведения Игр после Харбина, что рассматривается как важный сигнал доверия со стороны азиатского спортивного сообщества.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению прямого диалога и реализации совместных инициатив по линии олимпийского движения, в том числе в части подготовки спортсменов и расширения практического взаимодействия между профильными структурами двух стран.
Дополнено 22.02.2026, 19.05
Президент НОК РК Геннадий Головкин встретился с Джеки Чаном в Милане. Глава комитета опубликовал совместное фото, на котором знаменитый актер запечатлен в казахском национальном чапане.
В НОК также поделились видео встречи Джеки Чана и казахстанского фигуриста, чемпиона Олимпиады - 2026 Михаила Шайдорова.
новости по теме
22.02.2026, 19:27 8366
Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Последней гонкой для наших атлетов стал женский масс-старт на 50 километров классическим ходом, в котором приняли участие лыжницы Надежда Степашкина и Анна Мельник. Надежда Степашкина показала 32-й результат. Анна Мельник не смогла финишировать, так как лидер гонки обошла казахстанку на круг", - говорится в сообщении.
Победу одержала Эбба Андерссон (Швеция). Серебряную медаль завоевала Хейди Венг (Норвегия). Надя Келин (Швейцария) поднялась на третью ступень пьедестала.
Таким образом, сборная Казахстана официально завершила соревновательную программу на Играх в Италии. Всего нашу страну представили 36 спортсменов в десяти видах спорта.
На Олимпийских играх - 2026 Казахстан завоевал одну золотую медаль. Единственную награду стране принес Михаил Шайдоров, ставший первым в фигурном катании. Нескольким представителям сборной Казахстана удалось попасть в топ-10 Олимпиады.
Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады-2026.
22.02.2026, 11:34 12386
Как выступили казахстанцы в предпоследний день Олимпиады-2026 Дополнено
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В предпоследний соревновательный день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии казахстанские спортсмены выступили в фристайл-акробатике, лыжных гонках и конькобежном спорте, однако остались без медалей, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В фристайл-акробатике состоялся первый финал среди смешанных команд. Сборную Казахстана представили Аяна Жолдас, Асылхан Асан и Роман Иванов. В сумме команда набрала 213,93 балла и заняла седьмое место. В суперфинал вышли сборные США, Китая, Австралии и Швейцарии. Таким образом, казахстанские фристайлисты завершили выступление на Олимпиаде.
В лыжных гонках прошел "королевский" масс-старт на 50 километров классическим стилем. Казахстан представляли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Башмаков сошел с дистанции после 12,6 км, Муратбеков также не финишировал, уступив круг лидерам. Победу одержал Йоханнес Клебо, для которого это золото стало шестым на Олимпиаде.
В конькобежном спорте Елизавета Голубева выступила в масс-старте и дошла до финального раунда, где заняла 16-е место. Ранее спортсменка стала седьмой на дистанции 1500 метров. Масс-старт стал заключительной дисциплиной в этом виде программы на ОИ-2026 в Италии.
Дополнено 22.02.2026, 13.30
Сегодня, 22 февраля, состоится последний день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии.
От сборной Казахстана выступят две спортсменки.
В 14.00 в лыжных гонках в женском масс-старте выступят Надежда Степашкина и Анна Мельник.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр - 2026 начнется в 00.30. Трансляцию можно будет посмотреть здесь.
21.02.2026, 09:45 23246
Как выступили казахстанцы в 14-й день Олимпийских игр - 2026 в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии 20 февраля казахстанские спортсмены выступили в соревнованиях по шорт-треку, конькобежному спорту и фристайл-акробатике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров Казахстан в четвертьфинале представляли Яна Хан и Ольга Тихонова. Для выхода в полуфинал необходимо было занять 1-3 места в своем забеге, а также сохранялся шанс пройти дальше по времени - в 1/2 финала выходили три лучшие спортсменки, показавшие четвертый результат.
Яна Хан финишировала пятой в своем четвертьфинале и завершила выступление. Ольга Тихонова была четвертой, но ее результата не хватило, чтобы преодолеть раунд.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров.
Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко представили сборную в этом виде программы. Лучший результат среди казахстанок показала Голубева - 1:54.86 и седьмое место. Морозова стала 12-й (1:54.86), Ильященко - 24-й (1:58.43).
Также завершился квалификационный раунд в мужской фристайл-акробатике. Казахстанскую сборную представляли Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Асылхан Асан. Для выхода в финал необходимо было попасть в число 12 сильнейших по итогам двух квалификаций.
Лучший результат среди казахстанцев показал Роман Иванов - 105,75 балла, что позволило ему занять 13-е место в общем зачете. Шерзод Хаширбаев с 98,67 балла расположился на 16-й позиции. Асылхан Асан (93,21) стал 18-м, а Динмухаммед Райымкулов (90,50) - 19-м.
Таким образом, казахстанские спортсмены не смогли выйти в финал.
20.02.2026, 10:12 33496
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх
Фото: Минтуризма и спорта РК, Сали Сабиров
Рассказать друзьям
Милан. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Казахстан представляла Софья Самоделкина, сообщили в НОК РК.
После короткой программы фигуристка занимала 12-е место. В произвольной программе Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки. Казахстанка в итоге заняла десятое место.
Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) - 226.79. Второе место заняла Каори Сакомото (Япония) - 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) - 219.16.
Напомним, что у мужчин в одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом.
20 февраля Казахстан будет представлен в трех видах спорта на Олимпиаде-2026.
В 14.30 начнется квалификация в мужской фристайл-акробатике, в ней выступят Роман Иванов, Асылхан Асан, Динмухаммед Раимкулов и Шерзод Хаширбаев. Вторая квалификация запланирована на 15.15, а финалы начнутся в 17.30.
В 20.30 ролйдут соревнования конькобежек на дистанции 1500 метров. Выступят Арина Ильященко, Елизавета Голубева и Надежда Морозова.
В 00.15 начнутся четвертьфинальные забеги у шорт-трекисток на дистанции 1500 метров. От Казахстана примут участие Ольга Тихонова и Яна Хан.
19.02.2026, 09:44 48186
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпиаде
Фото: Минтуризма и спорта РК, Сали Сабиров
Рассказать друзьям
Милан. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпийских играх - 2026.
Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00.
Как сообщалось ранее, в короткой программе Софья Самоделкина заняла 12-е место, получив от судей 68.47 балла. На первом месте Ами Накаи (Япония) - 78.71, на втором - Каори Сакамото (Япония) - 77.23, на третьем - Алиса Лю (США) - 76.59. Всего право выступить в произвольной программе получили 24 спортсменки.
Соревнования по фристайл-акробатике на Олимпийских играх, запланированные на 19 февраля, перенесены на 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НОК РК.
Напомним, вчера лидер мужской команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша выступил в финале. Спортсмен поборолся за 6-10 места на дистанции 500 метров. Никиша в решающем для себя забеге показал второй результат. В итоге он занял седьмое место.
В этом же виде программы казахстанец Абзал Ажгалиев дошел до четвертьфинала.
Первое место занял канадец Стивен Дюбуа. Вторым стал Мелле ван'Т Ваут. Бронзовую медаль завоевал Цена ван'Т Ваут.
Также прошли соревнования по фристайл-акробатике. Аяна Жолдас заняла 21-е место и не вышла в финал.
У лыжниц прошел командный спринт. От Казахстана выступили Дарья Ряжко и Надежда Степашкина. В квалификации команда заняла 17-е место и не смогла попасть в финал. В командном спринте у мужчин выступили Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Они заняли 27-е место и тоже не попали в финал.
В горнолыжном спорте в слаломе среди женщин выступила Александра Скороходова. Она не смогла финишировать в первом спуске и не была допущена ко второму.
18.02.2026, 09:17 59001
Как выступили казахстанские спортсмены в 11-й день Олимпиады в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля Казахстан был представлен на Олимпийских играх в двух видах спорта.
Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье. По итогам прыжков с трамплина (большой трамплин) он занял 35-е место. В лыжной гонке на 10 км спортсмен стартовал именно с этой позиции и с отставанием в 4 минуты 6 секунд от лидера. В результате Ракпаров финишировал 32-м, уступив победителю 7 минут 57 секунд, сообщили в НОК РК.
Норвежец Йенс Лурос Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом. Йоханнес Лампартер (Австрия) занял второе место, а тройку призеров замкнул финн Илкка Херола.
В короткой программе по женскому фигурному катанию выступила Софья Самоделкина. Фигуристка за свой прокат получила от судей 68,47 балла. Этот результат позволил ей занять промежуточное 12-е место.
Итоги короткой программы (29 участниц):
1. Ами Накаи (Япония) - 78.71
2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23
3. Алиса Лю (США) - 76.59
12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла
Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23.00 по времени Астаны, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.
Соревнования по фристайл-акробатике в связи с погодными условиями были перенесены на сегодня.
18 февраля Казахстан будет представлен в четырех видах спорта.
В 13.45 - квалификация лыжного командного спринта у женщин. От Казахстана выступят Дарья Ряжко и Надежда Степашкина.
В 14.00 начнутся соревнования в горнолыжном слаломе среди женщин. От Казахстана примет участие Александра Скороходова.
Также в 14.00 запланировано начало квалификации фристайл-акробатики у женщин, в которой выступит Аяна Жолдас.
В 14.15 - квалификация лыжного командного спринта среди мужчин. Казахстан представят Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.
В 00.15 пройдут четвертьфинальные забеги шорт-трекистов на дистанции 500 метров. В них выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
17.02.2026, 10:47 69531
Казахстан будет представлен в четырех видах спорта в 11-й день Олимпиады
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх - 2026, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 начнутся соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин). От Казахстана выступит Чингиз Ракпаров.
В 14.45 - квалификация во фристайл-акробатике у женщин. В соревнованиях примет участие Аяна Жолдас.
В 17.30 - квалификация во фристайл-акробатике у мужчин. Казахстан представят - Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов.
В 19.43 - женская сборная по конькобежному спорту примет участие в командных гонках. Участие примут: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.
В 22.45 начнутся соревнования в фигурном катании у женщин (короткая программа). Казахстан представляет Софья Самоделкина.
Напомним, вчера состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира.
Чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своем забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал. В свою очередь двукратный серебряный призер чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своем забеге и прошел дальше по времени.
Отметим, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвертые Олимпийские игры в карьере. Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.
16.02.2026, 09:32 83216
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы выступят в трех видах спорта 16 февраля на Олимпийских играх в Италии, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 Ростислав Хохлов примет участие в соревнованиях в горнолыжном спорте среди мужчин (слалом).
В 15.18 состоятся соревнования в шорт-треке, пройдут забеги на дистанции 500 метров у мужчин. От Казахстана выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
В 23.00 пройдут командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, в которых выступят Илья Мизерных и Данил Васильев.
Напомним, ранее лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.02.2026, 12:22В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация 22.02.2026, 10:4123446Токаев направил поздравления королю и наследному принцу Саудовской Аравии 22.02.2026, 18:1419631Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО 22.02.2026, 17:5214191В Санкт-Петербурге состоялось VII заседание Консультативного совета государств-участников СНГ 22.02.2026, 11:3412371Как выступили казахстанцы в предпоследний день Олимпиады-2026 16.02.2026, 16:45513951Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 18.02.2026, 21:41415296В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 19.02.2026, 12:25379491В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 19.02.2026, 14:07373366Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом 16.02.2026, 18:48372986Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 03.02.2026, 11:541517546В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561517126Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581516696В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001516276Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021515856Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?