Стартовавший в Карагандинской области проект позволит детям с ДЦП играть в футбол

Караганда. 18 октября. Kazakhstan Today - Стартовавший в Карагандинской области уникальный проект позволит детям с ДЦП играть в футбол, передает Kazakhstan Today.





В Карагандинской области представители управления физкультуры и спорта, Казахстанской федерации футбола, ФК "Шахтер", управления образования, Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, а также карагандинского филиала партии "Нур Отан" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере организации условий и проведения футбольных занятий среди детей, страдающих ДЦП.





Инициатором проекта стала Казахстанская федерация футбола. Проект стартовал в Алматы, где была построена площадка с футбольным полем, и в 2017 году прошел первый чемпионат страны. В нем приняли участие дети с заболеванием ДЦП в возрасте от 7 до 18 лет, рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.





"Главная цель данного проекта - это счастливые глаза детей, которые получили возможность осуществить свою мечту - играть в футбол", - сказал на церемонии руководитель областного управления физкультуры и спорта Дмитрий Карпов.





Как пояснили в пресс-службе, главная задача данного соглашения - способствовать повышению уровня здоровья юных карагандинцев, страдающих ДЦП, восстановлению их социального статуса. Для успешной реализации проекта планируется привлечь специалистов из International Federation Cerebral Palsy Football (IFCPF), которые проведут подготовку тренеров, изучат с ними тонкости работы с особенными детьми.





"В регионах мы не вели активную агитацию за поддержку данного проекта, просто предлагали, разъясняли, считали, что его реализацией должны заниматься те, кого по-настоящему тронет эта идея, как говорится, зацепит. И после Алматы нашу инициативу подхватила Караганда. Что очень важно - проект поддержал не только футбольный клуб "Шахтер", но и областные управления спорта и образования, филиал партии "Нур Отан".





Мы, безусловно, рады такому сотрудничеству. Уверен, что уже в ближайшее время команда Карагандинской области выступит на чемпионате Казахстана", - подчеркнул директор департамента массового футбола КФФ Ерлан Джамантаев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства