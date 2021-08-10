В Алматы встретили казахстанских олимпийцев

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - 9 августа в Алматы прибыла оставшаяся часть казахстанских олимпийцев, среди которых призеры Олимпиады в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Атлетам устроили теплый прием болельщики, родственники, а также друзья, сообщает Olympic.kz

Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.

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