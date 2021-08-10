В Алматы встретили казахстанских олимпийцев

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - 9 августа в Алматы прибыла оставшаяся часть казахстанских олимпийцев, среди которых призеры Олимпиады в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Атлетам устроили теплый прием болельщики, родственники, а также друзья, сообщает Olympic.kz.
Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.
Напомним, Казахстан занял 83-е место в медальном зачете Олимпиады-2020. Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра" на летних Олимпийских играх. В копилке команды только бронзовые медали - их восемь. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.
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