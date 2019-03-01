В Национальной федерации лыжных гонок РК прокомментировали задержание Алексея Полторанина в Австрии

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Национальная федерация лыжных гонок Казахстана прокомментировала ситуацию вокруг казахстанского лыжника Алексея Полторанина, задержанного во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде, передает Kazakhstan Today.

Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций. Но пока не будет доказано, что Полторанин нарушил антидопинговые правила, пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена", - сказала пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Самал Наурызова.

27 февраля Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров классическим ходом в рамках чемпионата мира в Австрии. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что ведущего лыжника страны задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, говорится на сайте Национального олимпийского комитета РК.

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