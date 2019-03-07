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Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран ОДКБ в области информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности", - сообщила пресс-служба Акорды.

Это соглашение подписано главами государств-членов ОДКБ 30 ноября 2017 года в Минске. Согласно документу, стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств - членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы и содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности, пояснили ранее в пресс-службе сената.

Соглашение предусматривает обмен результатами научно-исследовательских работ между участниками сторон, принятие согласованных мер по совершенствованию технологической основы обеспечения информационной безопасности.

Кроме этого, документом предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества в рамках настоящего соглашения, доступ и распространение которой ограничены в соответствии с законодательством сторон.

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