Глава КНБ утвердил Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Приказом председателя КНБ в Казахстане утверждены Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга, передает Kazakhstan Today.

Приказ вводится в действие 10 декабря, за исключением положений, касающихся субъектов частного предпринимательства, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Физические или юридические лица могут добровольно подключить свои системы видеонаблюдения к Национальной системе, направив соответствующее заявление. Подключение осуществляется при наличии минимальных технических условий.

После подключения в Нацсистеме информация о системе видеонаблюдения и об абоненте отражается в реестре. Копия этого акта направляется техническим оператором в адрес координатора.

Сбор, обработка и хранение видеоизображений в Нацсистеме видеомониторинга производятся с использованием аппаратно-программных комплексов и технологических платформ центров обработки данных этой системы. Видеоизображения хранятся 30 суток, за исключением изображений по событиям в рамках решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка. Их срок хранения в Нацсистеме видеомониторинга - не менее 7 лет.

Для повышения эффективности систем видеонаблюдения в составе Национальной системы видеомониторинга организуется программная платформа, реализующая функции видеоаналитики. В целях обеспечения информационной безопасности, программная платформа функционирует только на аппаратно-программных комплексах центров обработки данных Национальной системы видеомониторинга, в том числе в переходном оборудовании Национальной системы видеомониторинга.

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