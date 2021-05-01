Токаев сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской границе

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности. Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение. Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств", - сказал Токаев.

Он выразил уверенность, что "руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем".

Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии", - заключил глава государства.

Как сообщалось ранее, инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба. Вечером 29 апреля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. На 07.50 всего число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека. 13 человек погибли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства