Президент выступит с видеообращением на Всемирной ассамблее здравоохранения

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, ориентировочно после 19.00 по времени Нур-Султана, президент Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мероприятие, в котором принимают участие делегации из всех 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, проходит с 24 мая по 1 июня. Основная тема сессии - "Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здравого, безопасного и честного мира", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства, Берик Уали.

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