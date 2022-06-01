Токаев почтил память жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:
орденом "Барыс" І степени:
Журынова Мурата - президента РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан".
орденом "Барыс" ІІІ степени:
Абдильдина Жабайхана - академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан";
Кумекова Булата Ешмухамбетовича - академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан";
Кшибекова Досмухамеда - академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан".
орденом "Парасат":
Байгунчекова Жумадила Жанабаевича - директора Центра НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
Блиева Назарбая - академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан";
Жарменова Абдурасула Алдашевича - генерального директора РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Министерства индустрии и инфраструктурного развития;
Курскеева Абдрахмана Козлоевича - главного научного сотрудника РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки;
Пака Ивана Тимофеевича - иностранного члена РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан";
Сманова Бактияра Урисбаевича - профессора НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
Таймагамбетова Жакена Кожахметовича - академика РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан".
орденом "Курмет":
Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича - главного учёного секретаря АО "Институт химических наук имени А. Бектурова";
Бисенбаева Амангельды Куанбаевича - директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича - ректора НАО "Карагандинский университет имени академика Е. Букетова";
Кабульдинова Зиябека Ермухановича - директора РГП "Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова" Министерства образования и науки;
Косова Владимира Николаевича - заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
Медеу Ахметкал - председателя правления АО "Институт географии и водной безопасности";
Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича - генерального директора РГП "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения;
Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича - заведующего кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";
Тулешова Амандыка Куатовича - генерального директора РГП "Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова" Министерства образования и науки;
Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича - профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева".
медалью "Ерен енбегі ушін":
Давлетова Аскара Ербулановича - декана НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".
Указ вводится в действие со дня подписания.