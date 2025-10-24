Более 6 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища

Фото: Depositphotos

Усть-Каменогорск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в рамках природоохранных попусков из Шульбинского водохранилища Восточно-Казахстанской области по реке Ертис (Иртыш) было сброшено порядка 6,32 млрд кубометров воды, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.





В общей сложности в рамках природоохранных попусков было залито порядка 305 тыс. га земель в Павлодарской области. Это на 27,5 тыс. га больше, чем в прошлом году.





В текущем году специалистами Ертисской бассейновой инспекции было проведено 58 проверок на предмет соблюдения водного законодательства, наложено 52 штрафа на общую сумму 25 млн тенге.





В рамках дорожной карты по санации рек и озер на 2025-2027 годы в области Абай завершена очистка участков рек Киндикты и Кокпекты общей протяженностью 15 км.





Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия, а также защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Кроме того, сбросы воды позволяют заливать луга и природные пастбища, что обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию сельского хозяйства", - сообщил руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.



