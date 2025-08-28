Через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров - Токаев   

Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста"

Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года, сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.





Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста". Это агломерации, моногорода, опорные села и новый город Алатау", - подчеркивается в информации.





Особое внимание в документе уделено устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам.





Сегодня уровень обеспеченности населенных пунктов по системе региональных стандартов составляет 64%. А к 2028 году ожидается рост до 70%. Кроме того, к 2030 году вклад малого и среднего бизнеса в ввп страны достигнет 40%", - рассказал вице-министр.





В частности, выработаны меры развития моногородов, в том числе по созданию индустриальных зон, внедрению программ внутристрановой ценности, развитию МСБ, заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями и другие меры.





Ведется активная работа по формированию и развитию города Алатау, утвержден генеральный план города, создана специальная экономисческая зона на территории города, также ведется разработка проектной документации", - отметил Омарбеков.





По его словам, в целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер поддержки.





По словам спикера, в настоящее время в регионах реализовано более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.





В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" с 2019 года по 2024 годы республиканского бюджета было выделено 701 млрд тенге.





Эти средства позволили реализовать более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. В текущем году данная работа продолжается. В 500 селах реализуется 1000 проектов на общую сумму 200 млрд тенге", - отметил вице-министр.





По его словам, по проекту "Ауыл аманаты" в текущем году выделено 50 млрд тенге. Кроме того, в рамках формирования республиканского бюджета в предстоящие 3 года планируется выделить дополнительно порядка 450 млрд тенге для финансирования более 25 тысяч проектов, направленных на поддержку бизнеса на селе.