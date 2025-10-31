30.10.2025, 11:27 85526
Двух алматинских подрядчиков лишили лицензий за нарушения
Строительных лицензий лишились ТОО "AsiaMaх", осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы, и ТОО "СК 7 строй", проводившее работы по объектам благоустройства и образования
Рассказать друзьям
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Две подрядные организации лишились строительных лицензий и были оштрафованы за нарушения в Алматы, сообщили в городском управлении градостроительного контроля.
Строительных лицензий лишились ТОО "AsiaMaх", осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы, и ТОО "СК 7 строй", проводившее работы по объектам благоустройства и образования", - рассказали в управлении.
Также приняты меры в отношении еще ряда подрядных организаций.
Внеплановая проверка по объекту строительства пристройки к зданию КГУ "Школа-гимназия № 174" выявила отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов. В отношении подрядной организации ТОО "Құрылысшы-ТБС" приняты административные меры с лишением подвида строительной лицензии", - уточнили в ведомстве.
Ранее аккредитации лишили компанию технадзора ТОО "Алатау сапа курылыс", которая не обеспечила должный контроль за качеством дорожного покрытия на пересечении улиц Яссауи и Дастан. Это привело к обвалу асфальта.
ТОО "Аркада KZ", чей ненадлежащий контроль привел к провалам по ул. Аманжол, тоже привлекли к административной ответственности.
Обе подрядные организации, проводившие работы на данных объектах, также привлечены к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
В управлении подчеркнули, что проверки по строительным объектам усилены и меры будут приниматься в соответствии с выявленными нарушениями.
Напомним, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
Акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
В конце сентября аким города Дархан Сатыбалды раскритиковал подрядчиков за срыв сроков и низкое качество работ и заявил о недопустимости формального отношения к городским проектам.
новости по теме
31.10.2025, 14:39 6706
Президент обсудил с главой Пекинского университета языка и культуры перспективы сотрудничества в сфере образования и ИИ Дополнено
Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэна, сообщили в Акорде.
В начале беседы президент подчеркнул, что открытие филиала университета в Астане стало еще одним "зримым олицетворением в высшей степени плодотворного казахско-китайского сотрудничества", способствуя укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между странами.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития технологий искусственного интеллекта, взаимодействия в научно-образовательной сфере, подготовки квалифицированных лингвистов-китаеведов.
В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения.
Дополнено 31.10.2025, 15.30
Также глава государства провел встречу с ректором МИФИ Владимиром Шевченко. В ходе беседы Токаев подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана.
В 2022 году в Алматы был открыт филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров. По мнению президента, это будет способствовать в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики.
МИФИ признан одним из мировых флагманов в развитии ядерной науки и подготовке специалистов-атомщиков, отметили в пресс-службе главы государства.
Ранее, в ходе выступления на на форуме стратегических партнеров "Казахстан - территория академического образования", Токаев отметил, что открытые в стране три мастерские Лу Бань стали уникальными образовательными институтами прикладной инженерии.
С председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнгом президент обсудил вопросы развития человеческого капитала, повышения качества системы образования, подготовки высококвалифицированных инженеров и востребованных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта.
Токаев выразил признательность Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования. , отметил глава государства, имеет особое значение – это не только образовательный проект, но и символ культурного сближения народов Казахстана и Южной Кореи.
В свою очередь Ким Сонг Кёнг подчеркнул, что Woosong University, признанный одним из флагманов науки и образования не только Азии, но и всего мира, будет содействовать усилению интеллектуального потенциала Казахстана.
31.10.2025, 13:36 9001
Казахстан упростит визовый режим для иностранных студентов
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Визовый режим для иностранных студентов будет упрощен в Казахстане. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме стратегических партнеров "Казахстан - территория академического образования", сообщает Акорда.
По словам главы государства, в настоящее время в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи иностранных студентов. На данный момент это рекордный показатель для Казахстана. К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тысяч. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане.
Также запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.
5 отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение", - сказал президент.
Токаев также напомнил о договоренностях с компанией OpenAI, достигнутых во время его визита в США в сентябре, о запуске пилотного проекта по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT.
Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта (...) Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С этой целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов. Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию IT-университета", - сообщил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о партнерстве с 40 ведущими университетами мира и об открытии 33 филиалов зарубежных вузов.
Открытие филиалов зарубежных университетов полностью соотносится с нашей целью развивать инженерное и IT-образование. В Казахстане уже функционируют три мастерских Лу Бань, которые превратились в уникальные образовательные институты прикладной инженерии. Вы знаете, что это инициатива китайского правительства. Господин Пэн Дуань в своем выступлении отметил данный факт, что наглядно свидетельствует о большом внимании китайских специалистов к нашей стране и достаточно высоком человеческом потенциале Казахстана. Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении принять самое активное участие в этом важном деле только что сказал ректор МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Будем работать вместе с вами. Наша задача - обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики. Успешные примеры в этом направлении имеются. Как доложил сегодня Ербол Маратович Исакаев, благодаря партнерству Козыбаев Университета с Университетом Аризоны разработана передовая технология по превращению серы в инновационные полимеры. Это очень нужный проект для нашей страны, обладающей большими запасами серы. Данный проект придаст серьезный импульс развитию нашей химической промышленности и, что особенно важно, будет способствовать решению ряда экологических проблем", - заявил глава государства.
Вместе с тем он обратил внимание на активное участие бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране
Одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание. В последние годы представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке. В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", - добавил президент.
31.10.2025, 11:14 18396
Введенный из-за пожара на мусорном полигоне режим ЧС намерены снять в городе Алатау
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алатау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти города Алатау намерены отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный 18 сентября из-за пожара на мусорном полигоне.
Признать утратившим силу решение акима города Алатау от 18 сентября 2025 года № 3 "Об объявлении на территории города Алатау чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", - говорится в проекте решения, опубликованном на портале "Открытые НПА" до 31 октября 2025 года.
Отмена ЧС позволит осуществлять деятельность и снять ограничения.
Напомним, пожар на мусорном полигоне близ города Алатау возник в середине сентября.
Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы. В ДЧС жителям Алматинской области рекомендовали ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
Тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. Через семь дней возгорание удалось потушить.
В эксклюзивном интервью председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о долгосрочных последствиях для экологии масштабного пожара на мусорном полигоне.
31.10.2025, 10:58 20226
План военного сотрудничества на 2026 год подписали министры обороны Казахстана, России и Беларуси
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 85-го заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ руководитель оборонного ведомства Казахстана Даурен Косанов провел переговоры с министрами обороны России и Беларуси. По итогам переговоров был подписан план военного сотрудничества между Министерством обороны Казахстана и оборонными ведомствами России и Беларуси на 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
С министром обороны России Андреем Белоусовым были обсуждены вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания. Даурен Косанов выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации международного военно-патриотического сбора "Айбын".
Это мероприятие является эффективным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между молодежью наших государств. В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинске. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме", - отметил глава оборонного ведомства.
По мнению сторон, состоявшиеся переговоры способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и России в сфере обороны и безопасности.
Кроме того, министр обороны Казахстана встретился с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Даурен Косанов подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Беларуси в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы.
30.10.2025, 12:31 82431
Казахстан и Марокко будут обмениваться информацией и осужденными
Международные соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам одобрили в сенате
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили международные соглашения между Казахстаном и Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче лиц и передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания в стране их гражданства, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Соглашения предусматривают:
- обмен информацией, выполнение процессуальных действий, установление местонахождения и передачу доказательств по уголовным делам;
- выдачу и передачу лиц, осужденных или обвиняемых, при наличии гражданства одной из стран и согласия самого лица.
Отказ в передаче или выдаче возможен, если это угрожает суверенитету, общественному порядку или противоречит законодательству двух государств", - отмечается в сообщении.
Ранее сенат одобрил ратификацию соглашения о стратегическом сотрудничестве Казахстана и Катара.
30.10.2025, 11:14 87026
Новый заместитель акима города назначен в Алматы Дополнено
Фото: telegram/Ilzat Akchurin
Рассказать друзьям
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителем акима города Алматы назначен Абзал Нукенов, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
Он будет курировать вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии", - говорится в сообщении.
Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в области Жетысу. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.
Свою трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в департаменте внутренней политики города Алматы, занимал должность заместителя акима Ауэзовского района.
В разные годы возглавлял ситуационный центр Совета безопасности, был вице-министром по делам религий и гражданского общества, заместителем акима Карагандинской области, а также занимал руководящие должности в администрации президента РК.
До настоящего времени был заведующим отделом внутренней политики администрации президента.
Дополнено 30.10.2025, 17.53
Азамат Калдыбеков освобожден от должности заместителя акима города Алматы в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Он курировал управления внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова убили в Астане. Подозреваемый задержан.
30.10.2025, 09:02 92866
Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 22 октября 2025 года № 533/НҚ утверждено Положение о Комитете телекоммуникаций.
В задачи комитета входит:
- осуществление государственной политики в области связи для эффективного функционирования рынка услуг связи, в том числе в сфере телекоммуникаций и почтовой связи;
- осуществление в рамках своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи, почты, а также деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;
- осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;
- формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан;
- защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также национальных интересов государства, в рамках своей компетенции;
- осуществление развития инфраструктуры в области связи.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее в Казахстане утвердили положение о Министерстве ИИ.
29.10.2025, 19:30 117336
15 документов на 303 млн долларов подписали Казахстан и Афганистан
Фото: МТИ РК
Рассказать друзьям
Шымкент. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, на котором было подписано 15 документов на общую сумму 303 млн долларов. Форум собрал представителей бизнеса и власти двух стран и был организован при поддержке правительства Казахстана, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Одним из ключевых моментов форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между центром развития торговой политики QazTrade и Shymkent Invest - Front Office. Это сотрудничество открывает новые возможности для совместных инвестиций и укрепления торговых связей между Казахстаном и Афганистаном.
Несмотря на вызовы, мы уверены, что двусторонняя торговля будет развиваться. Наша цель не только сохранить текущие объемы, но и расширить ассортимент экспортируемых товаров", - отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.
По данным QazTrade, в 2024 году товарооборот между странами составил 545,2 млн долларов. Рост наблюдается по ряду товаров, таких как прокат стали, грузовые автомобили и сахар.
Одним из главных результатов форума стало соглашение между QazTrade и корпорацией Gazanfar о создании партнерского офиса в Мазари-Шарифе. Этот офис станет важным центром для развития двусторонней торговли и расширения сотрудничества между Казахстаном и Афганистаном.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.10.2025, 09:50Малые НПЗ в Казахстане обяжут выпускать востребованные нефтепродукты 31.10.2025, 10:5817626План военного сотрудничества на 2026 год подписали министры обороны Казахстана, России и Беларуси 31.10.2025, 11:1415796Введенный из-за пожара на мусорном полигоне режим ЧС намерены снять в городе Алатау 31.10.2025, 11:3814541Минфин разоблачил фейки о новой финансовой программе и выплатах казахстанцам 31.10.2025, 10:1412451Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств 24.10.2025, 19:21340896В 70 км от Алматы ученые нашли более сотни скелетов древних амфибий 24.10.2025, 15:19319041Посетитель зоопарка Алматы бросил камнем в глаз носорогу 24.10.2025, 11:04318121Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества 25.10.2025, 11:25312286В Казахстане отмечают День Республики 24.10.2025, 16:27298001Новый завод для нефтегазовой отрасли открыли в Мангистауской области 01.10.2025, 16:31453736За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков449831Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков 02.10.2025, 17:15447666АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 02.10.2025, 13:40439971Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана 09.10.2025, 19:07438846Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?