На одной из улиц Алматы после дождя произошел провал дороги, повреждены 13 автомашин  

Фото: из соцсетей

Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы 16 сентября после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин, сообщили в городском акимате.





По данным акимата Ауэзовского района, подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" ранее выполнила на улице Аманжол строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации.





Работы на данном участке были завершены в полном объеме. Восстановление асфальтобетонного покрытия было временно отложено в связи с планируемым строительством газопровода диаметром 300 мм (сталь) по заказу АО "QazaqGaz". Такое решение было принято, чтобы исключить повторное вскрытие дорожного полотна и во избежание дополнительных неудобств для жителей. Восстановление покрытия планировалось выполнить после завершения всех работ по укладке газопровода. Однако вся дождевая вода района по существующим арычным лоткам стекает к данной улице, что значительно увеличивает нагрузку на ее покрытие. Кроме того, выполнение прокладки инженерных сетей на глубине до 6 метров ослабило грунтовую основу. Указанные обстоятельства и сильный ливень способствовали образованию просадок и нарушению целостности дорожного полотна", - пояснили в акимате.





Сообщается, что в настоящее время улица Аманжол перекрыта. Утром началась эвакуация автомашин, вынос грунта с последующей засыпкой балластом до полной расчистки улицы.





Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", - отметили в пресс-службе.



