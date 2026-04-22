Единый налоговый сбор для трудовых мигрантов планируют внедрить в Казахстане

Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором рассмотрены меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе правительства.





По данным МВД, ежегодно в ДТП травмируются порядка 40 тыс. граждан, а число погибших составляет около 2,5 тыс. человек. В 2025 году смертность на дорогах страны снизилась на 10%, с начала 2026 года - на 4%.





Ержан Саденов сообщил, что основными причинами аварийности являются низкая транспортная дисциплина, состояние дорожной инфраструктуры, особенно в зимнее время, и техническое состояние автотранспорта. Имеются проблемы с недостаточным охватом систем контроля средней скорости. Высокой остается доля ДТП в населенных пунктах - 84% всех аварий. В части дисциплины водителей подчеркнуто, что до 90% ДТП происходят по их вине. С начала года выявлено более 3 млн нарушений ПДД, задержаны 5,5 тыс. водителей в состоянии опьянения.





В целях снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения в Казахстане внедряются цифровые решения. На дорогах республики действует порядка 30 тыс. камер, фиксирующих более 60% нарушений. Внедряются системы контроля средней скорости и расширяется сеть видеонаблюдения. Кроме того, развивается "скрытое" патрулирование. Дополнительно усиливается контроль за техническим состоянием транспорта и прохождением техосмотра.





МВД предлагается усилить требования к проверке транспорта с газобаллонным оборудованием, а также запретить допуск к техосмотру грузового и пассажирского транспорта без обязательной светоотражающей маркировки. Проводится работа по обновлению дорожной инфраструктуры: разметки, знаков, освещения и пешеходных переходов. На загородных трассах внедряются лазерные системы, повышающие видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях - такие решения уже применяются в 11 регионах на 22 участках. Министр внутренних дел сообщил, что с 1 июля 2026 года вводятся дополнительные требования к использованию электросамокатов, включая обязательное страхование ответственности и ужесточение требований к кикшеринговым компаниям.





Глава правительства Олжас Бектенов поручил акиматам в кратчайшие сроки определить места для стоянки электросамокатов и обеспечить создание соответствующей инфраструктуры - установить запретные зоны для движения с соответствующими дорожными знаками, предусмотреть развитие велодорожек в региональных планах.





Премьер-министр также обратил внимание на резонансное ДТП в Алматы на проспекте Аль-Фараби, в результате которого погибли трое молодых людей, и поручил акиму города Дархану Сатыбалды принять дополнительные меры по снижению аварийности. В Алматы на сегодня расширяется автоматическая фиксация нарушений и внедряются интеллектуальные системы управления трафиком, в том числе, реализуются проекты светофорных объектов и регулируемых пешеходных переходов.





Вместе с тем, премьер-министр акцентировал внимание на усилении контроля за регулированием вождения электровелосипедов и мопедов в связи с поступающими от граждан жалобами. По данным МВД, водителей данных транспортных средств обязали соблюдать ПДД и иметь водительские права.





Напомним, сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области, а в Карагандинской области насмерть разбились два мотоциклиста.





В Алматы 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Экспертиза показала, что водитель ZEEKR был пьян. После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.



