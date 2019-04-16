Генпрокуратура РК проанализировала принимаемые меры по реализации резолюций СБ ООН по борьбе с терроризмом

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Республики Казахстан проанализировала принимаемые меры по реализации заинтересованными государственными органами Республики Казахстан резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.

На сегодня Казахстан присоединился ко всем 19 Конвенциям по борьбе с терроризмом и протоколам к ним. Заключено 60 двусторонних соглашений со странами Европы, Азии и Америки. Кроме того, Советом безопасности ООН принята 41 резолюция по борьбе с терроризмом, по которым у нашей страны имеются определенные обязательства.

"В целом анализ показал, что уполномоченными государственными органами Казахстана обеспечивается исполнение резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, по заявлениям казахстанских прокуроров организации "Талибан", "Аль-Каида", "ИГИЛ" и другие признаны судом террористическими, их деятельность запрещена в стране", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Наряду с этим, по информации ведомства, по результатам анализа правительству Республики Казахстан предложено рассмотреть вопрос выработки комплекса мер по дальнейшему эффективному исполнению резолюций Совета Безопасности ООН.

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