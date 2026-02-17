Глава государства отметил достижения казахстанского сумоиста в Японии

Фото: Акорда

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял профессионального борца сумо Ерсина Балтагула, который добился больших успехов на родине сумо - в Японии, сообщили в Акорде.





Президент поздравил спортсмена с завоеванием на Кубке Императора в 2025 году титула "маэгасира" - высокого ранга в борьбе сумо, а также с получением специального приза "Канто-сё" (боевой дух) по итогам соревнований.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня растет число наших молодых соотечественников, которые успешно представляют страну за рубежом. По его словам, государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта.





В ходе визита в Японию я заметил, что вас знают и уважают многие: от императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю вам особую благодарность", - отметил глава государства.





В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами.





В завершение президент наградил спортсмена орденом "Барыс" ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения и пожелал ему достижения новых высоких результатов на международных состязаниях, что будет способствовать повышению авторитета нашей страны и дальнейшему укреплению уз дружбы между Казахстаном и Японией.



