Госаудит в Алматы: нарушения в строительстве и транспортной сфере на миллиарды тенге выявила ВАП

Аудит находится на стадии завершения, он охватывает 15 организаций и средства в размере 1,6 трлн тенге

Рассказать друзьям

Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов озвучил - На брифинге в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов озвучил итоги государственного аудита в Алматы.





Как отметил председатель ВАП, аудит еще находится на стадии завершения, он охватывает 15 организаций и средства в размере 1,6 трлн тенге.





Аудитом установлены отдельные нарушения и проблемы. Например, управлением строительства с 2022 года в микрорайоне Жас-Канат не завершены 7 жилых комплексов, а также не переданы в жилфонд 12 введенных в эксплуатацию ЖК на сумму 13,3 млрд тенге.





Причина в отсутствии благоустройства прилегающей территории. Принятие своевременных мер по завершении позволило бы обеспечить жильем почти 1,5 тыс. очередников", - сказал Алихан Смаилов.





Кроме того, управлением городской мобильности допущены многочисленные нарушения при выплате субсидий перевозчикам. Всего необоснованно выплачено 2,3 млрд тенге.





Алматыэлектротранс" также оплатило административные штрафы водителей на 260 млн тенге. Хотя не должно было этого делать", - отметил председатель ВАП.





Также на момент аудита не эксплуатировались 628 новых автобусов общей стоимостью 64 млрд тенге. Причина в длительном оформлении документов из-за задолженностей по штрафам.





По завершении аудита будем проводить заседание. В зависимости от характера нарушений к ответственности будут привлечены соответствующие должностные лица", - заключил Алихан Смаилов.