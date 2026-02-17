Искаков назначен первым вице-министром культуры и информации Казахстана

Ранее он занимал должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Канат Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, - Постановлением правительства Республики Казахстан Канат Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба правительства РК.





Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени Ломоносова.





Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы. В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента РК, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.





Также занимал должности заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК и председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.



