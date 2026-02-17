16.02.2026, 17:15 28211
Искаков назначен первым вице-министром культуры и информации Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Канат Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба правительства РК.
Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы. В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента РК, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.
Также занимал должности заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК и председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
Ранее Мурат Нуртлеу был назначен специальным помощником по вопросам инвестиций.
16.02.2026, 19:36 19436
Назначен руководитель управления госзакупок Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима области Ернат Байгалык назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области, сообщили в пресс-службе акимата региона.
В разные годы Ернат Байгалык занимал должности начальника отдела налогового управления Алмалинского района, старшего специалиста - главного контролера инспекции финансового контроля по Алматинской области, начальника отдела и заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области, члена комиссии по проверкам по Алматинской области. Также он работал руководителем службы внутреннего аудита и заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области.
16.02.2026, 17:32 26451
Граждане сделают свой выбор - Токаев о референдуме по новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения победителей международного турнира UAE SWAT Challenge 2026 отметил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции, сообщает Акорда.
Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея справедливого Казахстана, принцип "Закон и порядок" нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике - наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны", - заявил глава государства.
По его словам, силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа.
Глава государства считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.
Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях - это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана", - полагает президент.
Кроме того, указом главы государства группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge 2026, награждена орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и благодарностью президента Республики Казахстан.
На церемонии награждения также выступили участники турнира UAE SWAT Challenge 2026 Нурсултан Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов и Наталья Местоева.
Ранее был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению референдума.
16.02.2026, 13:19 36396
Глава государства отметил достижения казахстанского сумоиста в Японии
Фото: Акорда
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял профессионального борца сумо Ерсина Балтагула, который добился больших успехов на родине сумо - в Японии, сообщили в Акорде.
Президент поздравил спортсмена с завоеванием на Кубке Императора в 2025 году титула "маэгасира" - высокого ранга в борьбе сумо, а также с получением специального приза "Канто-сё" (боевой дух) по итогам соревнований.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня растет число наших молодых соотечественников, которые успешно представляют страну за рубежом. По его словам, государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта.
В ходе визита в Японию я заметил, что вас знают и уважают многие: от императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю вам особую благодарность", - отметил глава государства.
В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами.
В завершение президент наградил спортсмена орденом "Барыс" ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения и пожелал ему достижения новых высоких результатов на международных состязаниях, что будет способствовать повышению авторитета нашей страны и дальнейшему укреплению уз дружбы между Казахстаном и Японией.
Напомним, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
16.02.2026, 12:11 39716
Назначен первый заместитель акима Алматы
Фото: акимат
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима города Алматы Дархана Сатыбалды Алмасхан Сматлаев назначен первым заместителем акима города. Об этом сообщила пресс-служба акима Алматы.
Данное решение согласовано с администрацией президента РК.
В новой должности Алмасхан Сматлаев будет курировать вопросы благоустройства, энергетики и ЖКХ, транспорта и дорог.
16.02.2026, 11:33 42036
Контроль за оплатой госзакупок в сфере строительства усилен в Казахстане
Необходимые изменения в бюджетные правила внесены на основании рекомендаций Высшей аудиторской палаты РК
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усилен контроль за расходованием бюджетных средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе ВАП.
Ранее состоялся госаудит использования целевых трансфертов из Национального фонда за 2019-2021 годы. По его итогам Министерству финансов РК было поручено внести изменения, чтобы обязать госучреждения предоставлять в территориальные подразделения казначейства акты выполненных работ по строительству, реконструкции и капремонту (зданий, сооружений, автодорог и других объектов). Отдельно подчеркивалось, что эти акты должны соответствовать формам, установленным законодательством в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - проинформировали в палате.
В результате необходимые поправки вошли в новые правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные в 2025 году.
В них предусмотрены следующие пункты:
При оплате работ по госзакупкам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, государственное учреждение обязано:
- оформлять электронный счет к оплате на основании акта выполненных работ, который формируется на веб-портале госзакупок и подписывается ЭЦП руководителя;
- если в стоимость договора включена проектно-сметная документация, при оплате после аванса дополнительно предоставить скан положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы (по ПСД или ТЭО).
Финальный платеж подрядчику производится только после завершения всех строительных или ремонтных работ и предоставления в орган казначейства акта ввода объекта в эксплуатацию, оформленного в соответствии с законодательством.
По договорам, зарегистрированным до 1 января 2025 года, остатки средств на контрольном счете казначейства перечисляются генподрядчику после ввода объекта в эксплуатацию. К платежному поручению обязательно прикладывается акт ввода объекта.
Госучреждения при проведении платежей обязаны предоставить в казначейство:
- по товарам - счет-фактуру или график лизинговых платежей;
- по работам и услугам - акт выполненных работ/оказанных услуг (если услуги не относятся к тем, по которым акты не составляются).
Все документы должны быть подписаны ЭЦП поставщика. Если документы подаются на бумаге, они заверяются подписью уполномоченного руководителя и гербовой печатью учреждения.
Вместе с тем с 2026 года вступили в силу Процедуры казначейского исполнения бюджета, утвержденные приказом министра финансов от 27 июня 2025 года. В них закреплены аналогичные требования к подтверждающим документам и порядку проведения платежей. Принятые изменения обеспечат более прозрачное и контролируемое использование бюджетных средств, снизят риск необоснованных выплат и нарушений при строительстве и ремонте, а также гарантируют, что платежи будут производиться только за реально выполненные и подтвержденные работы. Это повысит дисциплину госучреждений, улучшит качество проектов и уменьшит вероятность или нецелевого использования средств", - отмечают в ВАП.
16.02.2026, 10:04 46241
Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане
Фото: Минобороны РК
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министром обороны Республики Казахстан проводится плановая проверка органов военного управления и воинских частей Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этой связи в период с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения", - говорится в сообщении.
В Минобороны призвали граждан не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками.
14.02.2026, 18:30 181931
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане
Фото: МПА СНГ
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане, сообщает пресс-служба МПА.
На имя председателя совета МПА СНГ, председателя совета Федерации России Валентины Матвиенко поступило письмо от министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева. Глава МИД пригласил представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ принять участие в международном наблюдении за предстоящим референдумом по принятию новой Конституции", - говорится в сообщении.
Кошербаев заверил, что Казахстан приложит все необходимые усилия для обеспечения проведения транспарентного референдума, соответствующего национальному законодательству и международным обязательствам.
Ранее был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
14.02.2026, 18:01 171176
Назначен новый глава Национального университета обороны Казахстана
Фото: ang.edu.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.
По данным Нацгвардии, Бауржан Абжанов родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет Энбекшильдерского района Кокчетавской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию имени Фрунзе с отличием, Академию генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1990 года по 2012 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Занимал должности командующего региональным командованием "Шығыс", начальника Академии Национальной гвардии Республики Казахстан, заместителя главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.
Ранее Мурат Нуртлеу был назначен специальным помощником по вопросам инвестиций.
