Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Из полиции уволили сержанта, случайно выстрелившего в женщину в аэропорту Атырау, передает Kazakhstan Today.

По факту непроизвольного выстрела в Международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование, по результатам которого виновный сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. При этом его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности и еще ряд должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщил на брифинге в столице начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.

Он уточнил, что руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау поручено оказать необходимую помощь пострадавшей Наталье Дажук.

По словам главы департамента, сейчас состояние женщины удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.

Вместе с тем сотрудники следственно-оперативного подразделения департамента проводят досудебное расследование по факту халатности.

Руководство департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук", - цитирует Кабылова пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Как сообщалось ранее, 29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау сотрудник полиции при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел.

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