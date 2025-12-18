17.12.2025, 17:54 72031
Казахстан и Беларусь подписали меморандум о ядерной безопасности
Фото: Агентство РК по атомной энергии
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Ташкенте на полях заседания комиссии государств - участников Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях подписан меморандум о взаимопонимании между комитетом атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии и департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, передает корреспондент агентства.
Меморандум направлен на развитие двустороннего сотрудничества в сфере регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях и предусматривает обмен опытом по ключевым направлениям обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.
Документ охватывает вопросы совершенствования нормативной правовой базы, лицензирования, аварийной готовности и реагирования, обращения с ядерными материалами, радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также развития системы научной и технической поддержки регулирующей деятельности и кадрового потенциала.
В Агентстве РК по атомной энергии подчеркнули, что подписание меморандума подтверждает взаимную заинтересованность сторон в поддержании высокого уровня ядерной и радиационной безопасности и укреплении профессионального взаимодействия между регулирующими органами Республики Казахстан и Республики Беларусь с учетом международных обязательств и рекомендаций Международного агентства по атомной энергии.
Опыт Республики Беларусь по формированию и развитию системы государственного регулирования в период подготовки, строительства и ввода в эксплуатацию атомной электростанции представляет практический интерес для Республики Казахстан и способствует развитию профессионального диалога между регулирующими органами", - отметили в агентстве.
Напомним, в ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованном при содействии Министерства энергетики Республики Беларусь, руководители и сотрудники станции ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today о безопасности и эффективности работы БелАЭС.
новости по теме
18.12.2025, 12:08 16596
Открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Бангкоком
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Бангкок. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие в церемонии запуска прямых пассажирских рейсов авиакомпании SCAT Airlines по маршруту Шымкент - Бангкок, что стало важным шагом в развитии авиасообщения и транспортной взаимосвязанности между двумя странами, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Посол подчеркнул особую значимость события. Открытие маршрута Шымкент - Бангкок увеличивает общее количество прямых рейсов между Казахстаном и Таиландом до 23 в неделю, что является рекордным показателем, отражающим устойчивый рост взаимного туризма, деловых контактов и культурного обмена.
Посол также отметил, что новый маршрут, выполняемый два раза в неделю, расширяет географию авиаперевозок и создает дополнительные возможности для пассажиров и бизнеса, включая развитие логистики, авиагрузоперевозок и инвестиций, укрепляя роль Казахстана как транспортного узла между Востоком и Западом и позиции Таиланда как ключевого хаба Юго-Восточной Азии.
Коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков заявил, что долгосрочная стратегия SCAT Airlines предусматривает формирование Шымкента в качестве регионального авиационного хаба с развитием регулярных маршрутов в Европу, Россию, на Южный Кавказ, в Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, АТР и на Ближний Восток. В 2027-2030 годах планируется расширение авиапарка, уже введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал в Шымкенте, а до конца 2026 года число рейсов в Бангкок увеличится с 2 до 4 в неделю. В 2025 году также открыты рейсы в Будапешт, Красноярск, Мюнхен, Прагу и Тбилиси. В 2026 году планируется запуск новых маршрутов в Австрию, Азербайджан, Индию, Кыргызстан, Латвию, Россию и Чехию.
В свою очередь заместитель управляющего Государственного агентства по туризму Таиланда Чиравади Кхунсуб поздравила с открытием нового рейса и отметила его важность в развитие взаимного туризма, культурного обмена и межчеловеческих контактов. Она сообщила, что в 2024 году Таиланд посетили более 170 тысяч граждан Казахстана, и в 2025 году ожидается дальнейший рост туристического потока, чему также способствовало введение безвизового режима между двумя странами.
В настоящее время между Казахстаном и Королевством Таиланд выполняются 23 регулярных рейса в неделю, оперируемые авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X.
18.12.2025, 11:51 18711
Для чего акимат зарезервировал 30 земельных участков в Алматы Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении земельных отношений города Алматы, отвечая на запрос информационного агентства Kazakhstan Today, рассказали, для чего акимат зарезервировал 30 земельных участков в городе на 20 лет, передает корреспондент агентства.
Зарезервированные земельные участки (...) будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд", - говорится в ответе.
Как подчеркнули в управлении земельных отношений, земельные участки находятся в государственной собственности, а часть из них ранее была принята в госсобственность в порядке конфискации имущества.
Резервирование земель осуществляется путем создания резервных территорий на землях, находящихся в государственной собственности, в целях обеспечения развития населенных пунктов, индивидуального жилищного строительства, размещения планируемых объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, стратегических объектов, объектов обороны и безопасности, космической деятельности, создания особо охраняемых природных территорий, а также для целей недропользования и создания специальных экономических зон или индустриальных зон республиканского или регионального значения", - пояснили в ведомстве.
Между тем в управлении архитектуры и градостроительства города Алматы заявили, что "по указанным земельным участкам предпроектные документы на проектирование каких-либо объектов управлением не выдавались".
Напомним, в ноябре аким города Алматы Дархан Сатыбалды подписал постановление "О резервировании земельных участков". Согласно приложению, резервированию подлежат 30 земельных участков в разных районах Алматы.
17.12.2025, 18:40 68246
В Акмолинской области земельные участки на 2,2 млрд тенге вернули государству
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области 10 земельных участков лесного фонда стоимостью 2,2 млрд тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению - для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей. Принятыми мерами прокурорского реагирования государству возвращены 10 земельных участков государственного лесного фонда общей кадастровой стоимостью 2,2 млрд тенге для предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса", - говорится в сообщении.
Между тем в Павлодарской области государству вернули земельные участки на 101 млн тенге.
Установлены факты длительного неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих КХ (...) Общая площадь земель, не введенных в хозяйственный оборот, составила более двухсот гектаров. Договора аренды расторгнуты, участки возвращены в госсобственность (...) Земельные участки оценочной стоимостью более 100 млн тенге оформлены за государством", - заявили в прокуратуре области.
Ранее в Астане неосвоенный земельный участок вернули в госсобственность.
17.12.2025, 16:00 76941
Токаев подписал поправки по вопросам административной юстиции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи", сообщили в пресс-службе Акорды.
Среди ключевых изменений - часть публично-правовых споров переносится из Гражданского процессуального кодекса в Административный процедурно-процессуальный кодекс - речь идет об оспаривании подзаконных актов и исправлении записей актов гражданского состояния. Кроме того, основания для приостановления и лишения лицензий в туристской отрасли переносятся из Кодекса об административных правонарушениях в профильный закон.
Также уточняются сроки и порядок проведения административных процедур, при этом за правительством закрепляется право разрешать споры между государственными органами и организациями. Одновременно совершенствуется научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов, а также механизм аттестации адвокатов, нотариусов, судебных экспертов, частных судебных исполнителей и претендентов.
17.12.2025, 11:46 94456
Казахстан должен стать энергетической державой: президент обозначил ключевые задачи развития отрасли
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии поздравления работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.
Глава государства напомнил о запуске программы "Тариф в обмен на инвестиции", направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.
За три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого правительством начата реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тысяч километров сетей. Перед правительством поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики Казахстана", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что укрепление энергетического потенциала Казахстана - приоритетная задача.
В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе. В нашей стране реализуются и крупные проекты. В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строительство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране. Важная задача, стоящая перед Правительством и акиматом, - модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электроэнергии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика.
Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли", - сказал Токаев.
Кроме того, президент подчеркнул необходимость эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны.
Казахстан обладает значительными запасами угля (около 33 млрд тонн), объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии "чистого угля", позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии "чистого угля". Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым", - отметил он.
Президент также сообщил, что за последние пять лет в сектор возобновляемых источников энергии было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%.
В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью - 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули "красную" зону риска, три станции перешли в "зеленую" зону, - сказал он.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны.
17.12.2025, 11:36 96296
Ответственность за насилие в отношении медработников усиливают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по защите медицинских работников от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей.
В рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается - от 3 до 7 лет ограничения либо лишения свободы.
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.
Для разграничения составов преступления депутаты предложили установить самостоятельную ответственность за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи. Предусматриваемые меры наказания: штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 2 до 3 лет ограничения либо лишения свободы.
Кроме того, закон предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.
Как сообщалось ранее, президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
15.12.2025, 15:10 204081
В Алматы ряд подрядчиков лишили лицензий за нарушения при строительстве сетей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по итогам строительного сезона 2025 года ряд подрядных организаций лишен лицензий за нарушения при реализации проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, сообщает пресс-служба акимата.
По итогам регулярных объездов и внеплановых проверок принято принципиальное решение - компании, которые не обеспечивают качество и соблюдение нормативных требований, не должны работать на городских проектах", - сказал заместитель акима города Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга в Алматы.
Алмасхан Сматлаев отметил, что в отношении недобросовестных подрядчиков подготовлено 30 исковых заявлений, которые направлены в судебные органы. Также ведется претензионная работа в отношении проектных организаций и авторского надзора, допустивших нарушения, включая некорректное размещение проектных решений на инженерных сетях и элементах благоустройства.
Как подчеркнул заместитель акима, в связи с выявленными нарушениями изменен порядок согласования работ.
С настоящего момента все согласования будут осуществляться исключительно совместно с городскими управлениями. Это позволит усилить контроль и повысить ответственность всех участников процесса", - заявил Алмасхан Сматлаев.
Спикер также обратил внимание подрядных и проектных организаций на необходимость безусловного соблюдения нормативных требований, правил производства работ и процедур согласования. Подчеркивается, что работы, выполняемые без соответствующих разрешений либо с нарушением установленных норм, будут пресекаться строгими административными мерами.
Речь идет о штрафах, приостановке деятельности, возмещении ущерба, расторжении договоров и вплоть до лишения лицензии", - подчеркнул заместитель акима.
Ранее в управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9-10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.
Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.
Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.
Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
15.12.2025, 12:25 204391
В Казахстане смягчат правила оплаты на дорогах
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Республики Казахстан планирует смягчить правила оплаты за проезд по автомобильным дорогам страны, сообщили в ведомстве.
Сейчас действует норма, если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке согласно Кодексу Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". То теперь планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение тридцати календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на тридцать первый день в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, отметили в министерстве, если ранее порядок не разделял пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических лиц вводится отдельный механизм.
С введением этой нормы, если юридическое лицо не произведет оплату до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, материалы на него будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отменят плату за проезд по участкам дорог с дефектами.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.12.2025, 09:03Самолет Алматы - Бангкок совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине 18.12.2025, 09:5728251Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию 18.12.2025, 11:5117931Для чего акимат зарезервировал 30 земельных участков в Алматы 18.12.2025, 13:2016781Токаев: На Казахстан приходится более 70% торговли Японии с Центральной Азией 18.12.2025, 09:1115821Токаев провел встречу с императором Японии 11.12.2025, 18:09389026Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан 12.12.2025, 10:11355411Взаимная торговля Казахстана с государствами - членами ЕАЭС выросла на 90% 13.12.2025, 10:28353766Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане 12.12.2025, 09:56344461Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц 11.12.2025, 17:46Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев330071Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев 05.12.2025, 14:50828861В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки825771Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16755521Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19752446Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25749066В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?