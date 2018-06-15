Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Казахстан направит миротворческую роту в миссию "Временные силы ООН в Ливане", передает Kazakhstan Today.

Напомним, 15 июня состоялось расширенное заседание палат парламента Республики Казахстан с участием министра обороны Республики Казахстан. На повестке заседания рассмотрен вопрос по увеличению количества военных наблюдателей и штабных офицеров до 40 человек, которые будут участвовать в 5 миссиях ООН

Кроме того, по информации Министерства обороны РК, принято решение по направлению миротворческой роты в миссию "Временные силы ООН в Ливане" в составе индийского контингента.

"Целью создания миссии является подтверждение вывода войск Государства Израиль с юга Ливана, оказание помощи правительству Ливана в развертывании во всех южных районах страны, а также содействие обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и безопасного возвращения перемещенных лиц", - проинформировали в Минобороны.

Напомним, что временные силы ООН в Ливане (UNIFIL - ЮНИФИЛ) - учреждены резолюциями Совета Безопасности ООН еще в 1978 году и являются одной из наиболее длительных миротворческих операций ООН.

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