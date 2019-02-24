Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует экспортировать услуги спутниковой связи в страны Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня наша республика имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников "KazSat-2" и "KazSat-3" и наземных комплексов управления. В 2023 году завершается эксплуатация спутника "KazSat-2" и для его замены планируется ввод в эксплуатацию космической аппарата "KazSat-2R", - сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин в ходе заседания коллегии ведомства.

По его словам, задачей проекта "KazSat-2R" является поддержание действующих сетей связи, работающих через спутник "KazSat-2" и выход на экспорт услуг спутниковой связи в страны Центральной Азии. Сегодня ведутся переговоры с зарубежными производителями в сфере телекоммуникационных спутников. Выбор генподрядчика для создания "KazSat-2R" будет осуществляться по итогам конкурсных процедур. В данный момент этот проект находится на стадии разработки и прохождения финансово-экономической экспертизы.

Благодаря работе спутников космической системы "KazSat", услуги предоставляются 14 операторам связи, осуществляются организация цифрового телерадиовещания (HD, DTH, IPTV, OTAU TV), широкополосный доступ к сети Интернет и передача данных по всей территории Казахстана.

М. Нургужин сообщил, что кроме космической системы связи, Казахстан обладает двумя спутниками дистанционного зондирования Земли "KazEOSat" (ДЗЗ) и двумя спутниками научно-технологического назначения "KazStSat" и "KazSciSat", которые запущены 4 декабря 2018 года на ракете-носителе "Falcon-9".

По итогам прошлого года доходы от эксплуатации космических систем выросли на 25% по сравнению с 2017 годом (с 6,5 млрд тенге до 8,9 млрд тенге), отмечает пресс-служба министерства.

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