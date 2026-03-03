02.03.2026, 11:49 29421

Казахстан усиливает международный диалог и расширяет научно-образовательное партнерство

Фото: МИД РК
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует внешнеполитическую и научно-образовательную повестку, продвигая двусторонние проекты и разъясняя суть конституционной реформы в преддверии республиканского референдума, сообщили в МИД РК.

Таиланд: укрепление двустороннего диалога

Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с гендиректором департамента по делам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Таиланда Урасой Монгколнавин.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Таиландом. Был подтвержден взаимный настрой на последовательное развитие политического диалога и укрепление партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Собеседники рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям в двустороннем формате, обменялись информацией по внутриполитической повестке двух стран, включая и прошедшие парламентские выборы в Королевстве Таиланд и предстоящее проведение конституционного референдума в Республике Казахстан.

Бельгия: наука и космические технологии

Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством Университета Льежа расширение сотрудничества в сфере высшего образования, инноваций и космических технологий.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия с Центром космических исследований (CSL) и Институтом STAR в области космической оптики, спутниковых систем и дистанционного зондирования Земли, а также развитие совместных программ в агро- и биоинженерии на базе кампуса Gembloux Agro-Bio Tech.

Турция: экспертная поддержка реформ

В Генконсульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских центров города. Мероприятие было посвящено обсуждению конституционных реформ, реализуемых в Казахстане. Турецкие эксперты высоко оценили системность конституционных реформ и их направленность на укрепление верховенства закона и институциональной устойчивости.

Беларусь: брифинг для СМИ

Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел брифинг для представителей белорусских СМИ, посвященный предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана.

Посол Казахстана подчеркнул, что реформа направлена на модернизацию политической системы и повышение человекоцентричности государства.

15 марта участки для голосования будут открыты при Посольстве Казахстана в Минске и Генконсульстве в Бресте с 07.00 до 20.00.

Монголия: лекция в Академии наук

В Академии наук Монголии состоялась лекция посла Казахстана в Монголии Алмаса Сейтакынова, посвященная современному развитию Казахстана и перспективам укрепления казахско-монгольского сотрудничества.

Монгольские ученые выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, аграрной науки, экологии и цифровых технологий. В казахстанских вузах обучаются около 1200 граждан Монголии, ежегодно предоставляется 25 образовательных грантов.

В Братиславе обсудили парламентскую дипломатию и реформы Казахстана

Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с депутатом Народной Рады Михалом Бартеком, обсудив текущее и перспективное казахско-словацкое сотрудничество в политической и экономической сферах, межпарламентский диалог и приоритеты политической модернизации Казахстана. Стороны отметили важность парламентской дипломатии, создание Группы дружбы с Казахстаном в словацком парламенте, а также обсудили конституционную реформу страны и предстоящий всенародный референдум 15 марта.

В Аммане обсудили экологическое сотрудничество Казахстана и Иордании

Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с министром окружающей среды Айманом Абдуллой Сулейманом, обсудив двустороннее сотрудничество в сфере экологии, изменения климата и управления природными ресурсами, а также инициативу Казахстана по созданию международной структуры ООН по водным ресурсам. В ходе встречи также была затронута предстоящая конституционная реформа Казахстана и приглашение на "Региональный экологический саммит - 2026".
 
01.03.2026, 18:28 70356

В Минтранспорта Казахстана обсудили меры по вывозу граждан из стран Ближнего Востока

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан прошло заседание оперативного штаба по ситуации в странах Ближнего Востока. В состав штаба входят представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, Казаэронавигации, авиакомпаний "Эйр Астана", Fly Arystan, SCAT и VietJet Казахстан.

В ходе заседания были обсуждены текущая ситуация в странах Ближнего Востока, меры поддержки пассажиров отмененных рейсов, планы авиакомпании по возвращению пассажиров в Казахстан с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов.

В настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.

Также по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов.

Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран. Дальнейшие действия будут прорабатываться в координации с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" организована круглосуточная работа call-центра:

+7 7172 77 98 21

+7 7172 79 82 13

+7 7172 79 82 14

По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:

Air Astana

+7 727 244 44 77

+7 7172 58 44 77

+7 702 702 44 77

FlyArystan

+7 727 331 10 10

WhatsApp +7 702 702 02 27

SCAT Airlines

+7 7252 99 88 80

Qazaq Air

+7 727 356 14 14

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"


+7 7172 702 999

Международный аэропорт Алматы

+7 727 228 00 19
 
01.03.2026, 17:56 72326

Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации - МИД РК

Информация о пострадавших среди граждан Республики Казахстан не поступала
Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации - МИД РК
Фото: МИД РК
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне обострения военно-политической ситуации в странах Ближнего Востока прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан РК из зон эскалации. Дополнительные разъяснения будут доводиться через официальные ресурсы МИД и загранучреждений РК, а также рассылку через приложение в Kaspi Travel. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.

Призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к введенным ограничениям", - проинформировали в министерстве.


По данным ведомства, на сегодняшний день информация о пострадавших среди граждан Республики Казахстан не поступала.

Министерство иностранных дел Казахстана обеспечивает круглосуточное взаимодействие с компетентными государственными органами и властями зарубежных государств. Загранучреждения РК в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам. Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и информацию по ситуации в стране, в т.ч. рекомендации.

В МИД и загранучреждениях РК открыты линии экстренной связи.

Продолжается сбор информации о количестве наших граждан, находящихся в зоне эскалации. При этом важно отметить, что точное количество граждан, находящихся в том числе в транзитных зонах, назвать затруднительно", - пояснили в МИД.


Сотрудниками диппредставительств РК совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями на ресурсах МИД и загранучреждений РК", - отметили в министерстве.


Как сообщили в авиакомпании Air Astana, в связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток компания предпринимает комплекс мер по поддержке пассажиров, оказавшихся в этом регионе.

На текущий момент предоставлено временное размещение в гостиницах за счет авиакомпании следующему количеству пассажиров: Доха: 174 пассажира; Дели: 231 пассажир (рейс Алматы - Дубай); ⁠Дубай: 330 пассажиров", - проинформировали в авиакомпании, отметив, что обеспечено размещение пассажиров сроком на одни сутки.

Авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astanа по истечении суток бесплатного проживания. Для организации дальнейшего пребывания, получения юридической помощи или решения вопросов репатриации пассажирам необходимо в ближайшее время обратиться по номерам экстренной связи горячих линий загранучреждений РК, опубликованным на сайте МИД РК", - заявили в компании.

 
01.03.2026, 10:43 87881

Токаев поздравил председателя президиума Боснии и Герцеговины

Токаев поздравил председателя президиума Боснии и Герцеговины
Фото: Акорда
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран.
 
01.03.2026, 10:09 92741

День благодарности отмечается в Казахстане

День благодарности отмечается в Казахстане
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, сообщила пресс-служба Акорды.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем благодарности! Этот праздник олицетворяет идущие из глубины веков ценности нашего народа - взаимное уважение, милосердие, солидарность. Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и единство. Быть благодарным к окружающим тебя людям - это значит быть готовым прийти к ним на помощь в трудное время, оказать им духовную поддержку", - сказал президент.


Он отметил, что в это неспокойное время такая традиция особенно важна.

В этот день мы выражаем признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжелых испытаний и передало нам богатое наследие. Мы благодарим педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, полицейских, пожарных, спасателей и всех, кто своим честным трудом вносит весомую лепту в развитие страны. Особые слова благодарности адресую молодежи, волонтерам. Активная гражданская позиция, стремление приносить пользу обществу, готовность помогать нуждающимся являются ярким проявлением Созидательного и Ответственного патриотизма", - подчеркнул глава государства.


Президент сообщил, что Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция - это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе.

День благодарности напоминает нам, что судьба страны находится в руках каждого гражданина, поскольку успех намеченных преобразований зависит от нашей сплоченности, зрелости и осознанной гражданской позиции. Опираясь на принципы Закона и Порядка, солидарности, единства и уважения к традициям, мы сможем построить Сильный, Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Убежден, что, укрепляя согласие и взаимное доверие, мы достигнем новых высот во имя процветания нашей Родины - Республики Казахстан. Желаю всем соотечественникам благополучия и успехов!" - сказал президент.


Напомним, праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
 
28.02.2026, 16:01 127801

Токаев поручил срочно разработать план экстренных мер из-за ситуации вокруг Ирана

Токаев поручил срочно разработать план экстренных мер из-за ситуации вокруг Ирана
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

Как сообщалось ранее, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.

 
27.02.2026, 20:28 165556

Казахстан временно запретит экспорт битума

Казахстан временно запретит экспорт битума
Фото: CASPI BITUM/Kazakhstan Today
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов представил итоги работы нефтегазового сектора за прошлый год и стратегические задачи на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря вводу в эксплуатацию проектов расширения на месторождении Тенгиз объем экспорта нефти по итогам 2025 года достиг 78,7 млн тонн, что на 11,6% превысило плановые показатели, при этом основной прирост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум, прокачавший 64,8 млн тонн", - проинформировали в министерстве.


Параллельно с развитием традиционных маршрутов Казахстан продолжает укреплять направление Баку - Тбилиси - Джейхан, объемы по которому планируется увеличить с текущих 1,2 млн до 2,2 млн тонн в год по договоренности с азербайджанской стороной.

Сектор нефтепереработки также продемонстрировал рост: в 2025 году было переработано 18,4 млн тонн нефти, что позволило выпустить 15,47 млн тонн нефтепродуктов и увеличить мощности завода CaspiBitum до 1,5 млн тонн в год", - рассказали в Министерстве энергетики.


Как отметил Ерлан Аккенженов, в планах на 2026 год ведомство ставит задачу сохранить объем переработки на уровне 18,2 млн тонн и производства нефтепродуктов на отметке 15,49 млн тонн, при этом особый приоритет будет отдан ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн.

В ближайший период начнется активная фаза расширения мощностей действующих заводов: "ПетроКазахстан" (с 6 до 12 млн тонн), Павлодарский нефтехимический завод (с 5,5 до 9 млн тонн) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (с 5,5 до 6,7 млн тонн), а для полного обеспечения внутреннего рынка дорожного строительства будет введен временный запрет на экспорт битума", - сказал министр.


Сообщается, что по итогам прошлого года объем производства нефтегазохимической продукции достиг 619 тысяч тонн, что на 4,9% превысило плановые показатели. Знаковым событием стал старт строительства двух проектов: завода по производству полиэтилена мощностью 1250 тысяч тонн в Атырауской области и завода по производству алкилата мощностью 100 тысяч тонн в Павлодарской области. На 2026 год производство продукции НГХ запланировано на уровне 600 тысяч тонн.

В 2025 году таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов.
 
27.02.2026, 19:11 174881

Президент принял посла США в Казахстане

Президент принял посла США в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в РК Джули Стаффт, сообщает Акорда.

Президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов", - говорится в сообщении.


Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.

Отмечается, что посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной организации.
 
27.02.2026, 18:32 156506

МИД рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в Иран из-за напряженной обстановки

МИД рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в Иран из-за напряженной обстановки
Фото: МИД РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Республики Казахстан порекомендовало гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Ирана до стабилизации обстановки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуем покинуть страну, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей. Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения", - проинформировали в МИД.


Отмечается, что дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане.

Министерство иностранных дел РК:

+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни - с 19:00 до 09:00, в выходные дни - круглосуточно);

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).

Посольство РК в Иране (Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);

Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83

(83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).

Электронная почта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com

Генеральное консульство РК в городе Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);

Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина

(Edalat 97, Gorgan).

Электронная почта: gorgan@mfa.kz

Консульство РК в городе Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);

Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7

(1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).

Электронная почта: kzvisabnd@gmail.com
 

