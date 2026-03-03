Казахстан усиливает международный диалог и расширяет научно-образовательное партнерство

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует внешнеполитическую и научно-образовательную повестку, продвигая двусторонние проекты и разъясняя суть конституционной реформы в преддверии республиканского референдума, сообщили в МИД РК.





Таиланд: укрепление двустороннего диалога





Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с гендиректором департамента по делам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Таиланда Урасой Монгколнавин.





В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Таиландом. Был подтвержден взаимный настрой на последовательное развитие политического диалога и укрепление партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.





Собеседники рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям в двустороннем формате, обменялись информацией по внутриполитической повестке двух стран, включая и прошедшие парламентские выборы в Королевстве Таиланд и предстоящее проведение конституционного референдума в Республике Казахстан.





Бельгия: наука и космические технологии





Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством Университета Льежа расширение сотрудничества в сфере высшего образования, инноваций и космических технологий.





Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия с Центром космических исследований (CSL) и Институтом STAR в области космической оптики, спутниковых систем и дистанционного зондирования Земли, а также развитие совместных программ в агро- и биоинженерии на базе кампуса Gembloux Agro-Bio Tech.





Турция: экспертная поддержка реформ





В Генконсульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских центров города. Мероприятие было посвящено обсуждению конституционных реформ, реализуемых в Казахстане. Турецкие эксперты высоко оценили системность конституционных реформ и их направленность на укрепление верховенства закона и институциональной устойчивости.





Беларусь: брифинг для СМИ





Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел брифинг для представителей белорусских СМИ, посвященный предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана.





Посол Казахстана подчеркнул, что реформа направлена на модернизацию политической системы и повышение человекоцентричности государства.





15 марта участки для голосования будут открыты при Посольстве Казахстана в Минске и Генконсульстве в Бресте с 07.00 до 20.00.





Монголия: лекция в Академии наук





В Академии наук Монголии состоялась лекция посла Казахстана в Монголии Алмаса Сейтакынова, посвященная современному развитию Казахстана и перспективам укрепления казахско-монгольского сотрудничества.





Монгольские ученые выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, аграрной науки, экологии и цифровых технологий. В казахстанских вузах обучаются около 1200 граждан Монголии, ежегодно предоставляется 25 образовательных грантов.





В Братиславе обсудили парламентскую дипломатию и реформы Казахстана





Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с депутатом Народной Рады Михалом Бартеком, обсудив текущее и перспективное казахско-словацкое сотрудничество в политической и экономической сферах, межпарламентский диалог и приоритеты политической модернизации Казахстана. Стороны отметили важность парламентской дипломатии, создание Группы дружбы с Казахстаном в словацком парламенте, а также обсудили конституционную реформу страны и предстоящий всенародный референдум 15 марта.





В Аммане обсудили экологическое сотрудничество Казахстана и Иордании