Казахстан усиливает международный диалог и расширяет научно-образовательное партнерство
Фото: МИД РК
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует внешнеполитическую и научно-образовательную повестку, продвигая двусторонние проекты и разъясняя суть конституционной реформы в преддверии республиканского референдума, сообщили в МИД РК.
Таиланд: укрепление двустороннего диалога
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с гендиректором департамента по делам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Таиланда Урасой Монгколнавин.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Таиландом. Был подтвержден взаимный настрой на последовательное развитие политического диалога и укрепление партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Собеседники рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям в двустороннем формате, обменялись информацией по внутриполитической повестке двух стран, включая и прошедшие парламентские выборы в Королевстве Таиланд и предстоящее проведение конституционного референдума в Республике Казахстан.
Бельгия: наука и космические технологии
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством Университета Льежа расширение сотрудничества в сфере высшего образования, инноваций и космических технологий.
Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия с Центром космических исследований (CSL) и Институтом STAR в области космической оптики, спутниковых систем и дистанционного зондирования Земли, а также развитие совместных программ в агро- и биоинженерии на базе кампуса Gembloux Agro-Bio Tech.
Турция: экспертная поддержка реформ
В Генконсульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских центров города. Мероприятие было посвящено обсуждению конституционных реформ, реализуемых в Казахстане. Турецкие эксперты высоко оценили системность конституционных реформ и их направленность на укрепление верховенства закона и институциональной устойчивости.
Беларусь: брифинг для СМИ
Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел брифинг для представителей белорусских СМИ, посвященный предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана.
Посол Казахстана подчеркнул, что реформа направлена на модернизацию политической системы и повышение человекоцентричности государства.
15 марта участки для голосования будут открыты при Посольстве Казахстана в Минске и Генконсульстве в Бресте с 07.00 до 20.00.
Монголия: лекция в Академии наук
В Академии наук Монголии состоялась лекция посла Казахстана в Монголии Алмаса Сейтакынова, посвященная современному развитию Казахстана и перспективам укрепления казахско-монгольского сотрудничества.
Монгольские ученые выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, аграрной науки, экологии и цифровых технологий. В казахстанских вузах обучаются около 1200 граждан Монголии, ежегодно предоставляется 25 образовательных грантов.
В Братиславе обсудили парламентскую дипломатию и реформы Казахстана
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с депутатом Народной Рады Михалом Бартеком, обсудив текущее и перспективное казахско-словацкое сотрудничество в политической и экономической сферах, межпарламентский диалог и приоритеты политической модернизации Казахстана. Стороны отметили важность парламентской дипломатии, создание Группы дружбы с Казахстаном в словацком парламенте, а также обсудили конституционную реформу страны и предстоящий всенародный референдум 15 марта.
В Аммане обсудили экологическое сотрудничество Казахстана и Иордании
Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с министром окружающей среды Айманом Абдуллой Сулейманом, обсудив двустороннее сотрудничество в сфере экологии, изменения климата и управления природными ресурсами, а также инициативу Казахстана по созданию международной структуры ООН по водным ресурсам. В ходе встречи также была затронута предстоящая конституционная реформа Казахстана и приглашение на "Региональный экологический саммит - 2026".