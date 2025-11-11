Казахстанцы теперь смогут оформить не более десяти SIM-карт

Фото: Depositphotos

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана обновило правила оказания услуг связи. Соответствующие изменения утверждены приказом и.о. министра от 3 ноября 2025 года.





Одним из ключевых новшеств стало введение термина "биометрические данные". Теперь под ним понимаются персональные сведения, отражающие физиологические и биологические особенности человека, позволяющие однозначно установить его личность.





Также уточнен перечень бесплатных информационно-справочных услуг, предоставляемых операторами мобильной связи. В круглосуточном режиме абоненты смогут обращаться по вопросам качества обслуживания, оставлять предложения по улучшению работы операторов, узнавать информацию о роуминге и сообщать о подозрительных звонках или SMS, содержащих признаки мошенничества.





Кроме того, документ закрепляет правило, по которому физическое лицо может оформить не более десяти SIM-карт для личного или семейного пользования. Получение большего количества номеров допускается только при наличии письменного заявления с обоснованием и указанием, где именно будут использоваться дополнительные номера (в том числе для устройств межмашинного взаимодействия).





Оператор связи рассматривает заявление, после чего либо регистрирует запрашиваемые номера, либо выносит мотивированный отказ. При устранении причин отказа заявитель имеет право подать повторное обращение.





Новая редакция правил также вводит отдельную главу, посвященную борьбе с телефонным мошенничеством. Согласно документу, операторы обязаны использовать внутренние антифрод-системы для выявления звонков и сообщений с признаками обмана, включая использование GSM-шлюзов.





Кроме того, компании будут взаимодействовать с антифрод-центром Национального банка, передавая информацию о подозрительных номерах и их владельцах.



