10.11.2025, 19:46 29836
Казахстанцы теперь смогут оформить не более десяти SIM-карт
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана обновило правила оказания услуг связи. Соответствующие изменения утверждены приказом и.о. министра от 3 ноября 2025 года.
Одним из ключевых новшеств стало введение термина "биометрические данные". Теперь под ним понимаются персональные сведения, отражающие физиологические и биологические особенности человека, позволяющие однозначно установить его личность.
Также уточнен перечень бесплатных информационно-справочных услуг, предоставляемых операторами мобильной связи. В круглосуточном режиме абоненты смогут обращаться по вопросам качества обслуживания, оставлять предложения по улучшению работы операторов, узнавать информацию о роуминге и сообщать о подозрительных звонках или SMS, содержащих признаки мошенничества.
Кроме того, документ закрепляет правило, по которому физическое лицо может оформить не более десяти SIM-карт для личного или семейного пользования. Получение большего количества номеров допускается только при наличии письменного заявления с обоснованием и указанием, где именно будут использоваться дополнительные номера (в том числе для устройств межмашинного взаимодействия).
Оператор связи рассматривает заявление, после чего либо регистрирует запрашиваемые номера, либо выносит мотивированный отказ. При устранении причин отказа заявитель имеет право подать повторное обращение.
Новая редакция правил также вводит отдельную главу, посвященную борьбе с телефонным мошенничеством. Согласно документу, операторы обязаны использовать внутренние антифрод-системы для выявления звонков и сообщений с признаками обмана, включая использование GSM-шлюзов.
Кроме того, компании будут взаимодействовать с антифрод-центром Национального банка, передавая информацию о подозрительных номерах и их владельцах.
Приказ вступает в силу с 18 ноября 2025 года.
новости по теме
11.11.2025, 09:11 596
В 2026 году ВАП проверит деятельность "Казахтелекома", "Казпочты" и КУИС
Фото: ВАП
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 2026 год Высшей аудиторской палатой запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок. Об этом президенту РК доложил председатель ВАП Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба Акорды.
По его словам, проверки затронут такие сферы, как поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции, привлечение инвестиций, развитие автомобильных дорог, деятельность АО "Казахтелеком", АО "Казпочта" и КУИС МВД, государственная информационная политика и ряд других.
Как сообщил Алихан Смаилов, за 9 месяцев текущего года государственные аудиторы провели 18 крупных проверок с охватом 32 трлн тенге, что на 22,8 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В пользу государства возмещено и восстановлено 112 млрд тенге. Для устранения выявленных нарушений и недостатков правительству и объектам аудита направлено 96 рекомендаций и порядка 800 пунктов предписаний, обязательных к исполнению. 42 материала по итогам аудитов переданы в правоохранительные органы.
Главе государства было доложено, что в рамках цифровизации деятельности Высшей аудиторской палаты внедрена информационная система с автоматизацией всех этапов аудиторской работы.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию государственного аудита в стране.
11.11.2025, 08:51 1631
Токаев поручил генпрокурору рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения Генеральному прокурору Берику Асылову, передает корреспондент агентства.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел", - сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
По данным СМИ, вчера перед домом правительства в Астане собрались матери погибших военнослужащих, которые требовали справедливого рассмотрения дел.
10.11.2025, 19:58 28756
В Казахстане утвердили новую методику планирования объемов медицинской помощи
Цель новой методики - повысить эффективность и прозрачность процесса планирования
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения подписал приказ от 29 октября 2025 года, утвердивший методику планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Как отмечается в документе, цель новой методики - повысить эффективность и прозрачность процесса планирования, а также внедрить единые стандартизированные подходы для всех участников системы здравоохранения.
Методика определяет инструменты и алгоритмы расчетов объемов медицинской помощи по видам, формам и условиям ее предоставления в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом действующих стандартов в отрасли.
Планирование включает четыре этапа:
Анализ демографической ситуации. На первом этапе проводится изучение половозрастной структуры прикрепленного населения на основе данных информационной системы "Регистр прикрепленного населения" по всей стране.
Оценка уровня заболеваемости. На втором этапе специалисты анализируют статистику заболеваний за предыдущие периоды, формируя прогноз по классам заболеваний и возрастным группам.
Изучение фактического потребления услуг. На третьем этапе проводится сбор и анализ данных о том, как часто граждане обращались за медицинской помощью за последние три года, с разбивкой по полу, возрасту и видам оказанных услуг.
Формирование прогнозных объемов. На заключительном этапе определяется общий объем медицинской помощи, необходимый населению. Расчеты выполняются с учетом демографической структуры, распространенности заболеваний, региональных особенностей и стандартов здравоохранения.
Методика будет использоваться при расчете объемов медицинской помощи для разных категорий граждан и станет основным инструментом для планирования потребностей населения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, приказом министра здравоохранения от 30 октября 2025 года внесены изменения в порядок планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной помощи (ГОБМП) и системы обязательного медстрахования (ОСМС).
10.11.2025, 11:14 51461
Госаудит ветеринарно-санитарной безопасности: ряд чиновников привлекли к ответственности
28 человек привлечены к ответственности после госаудита
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд должностных лиц и специалистов, отвечающих за обеспечение ветеринарной, фитосанитарной и продовольственной безопасности, привлечен к дисциплинарной ответственности после аудита Высшей аудиторской палаты, сообщили в пресс-службе ВАП.
Итоги данного аудита были подведены в августе текущего года, в ходе чего были выявлены различные нарушения и недостатки. По итогам ВАП поручила рассмотреть ответственность работников, не обеспечивших соблюдение бюджетного и иного законодательства РК.
В результате к различным мерам ответственности были привлечены 28 человек:
- Министерство сельского хозяйства РК: директор департамента стратегического планирования и анализа, руководители управлений научного обеспечения, внутренней торговли и мониторинга микрокредитования;
- Комитет ветеринарного контроля и надзора: заместитель председателя Комитета, руководители управлений безопасности пищевой продукции и биологической безопасности, заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория";
- Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе: заместитель председателя Комитета, руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции, руководитель Отдела бухгалтерского учета территориальной инспекции по Алматы;
- АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация": директор департамента учета и хранения сельскохозяйственной продукции, управляющий директор - член правления;
- Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства: заместитель председателя правления по науке, главный экономист, главный бухгалтер, заведующая лабораторией масличных культур;
- Казахстанский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности: главные научные сотрудники, главный инженер, бухгалтер Семейского филиала;
- Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина: заместитель директора департамента науки и инноваций;
- Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар": директор департамента кредитования и управления активами;
- СПК "Тобол": и.о. директора департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны;
- ответственные сотрудники СПК "Солтүстік" и СПК "KOKSHE".
Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного аудита остается под контролем до полного завершения", - отметили в палате.
Ранее ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
07.11.2025, 12:35 190966
Гравий незаконно добывали в Туркестанской области: уволен сельский аким
Фото: скрин видео
Рассказать друзьям
Туркестан. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Туркестанской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых вдоль реки Курсай.
В ходе рейдового мероприятия с помощью дрона удалось снять, как в районе Сауран возле реки добывают песок и гравий.
В прокуратуре подчеркнули, что незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения, и оказывают негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду.
На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.
В августе в ВКО задержали незаконных золотодобытчиков, причинивших экологический ущерб на 300 млн тенге.
07.11.2025, 10:38 199151
Токаев провел ряд встреч в Вашингтоне
Рассказать друзьям
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Вашингтон встретился с представителями компаний John Deere, Chevron, а также принял американского сенатора и американских конгрессменов, сообщила пресс-служба Акорды.
На встрече с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко президент назвал партнерство с компанией ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.
Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнерстве с казахстанским заводом "Агромаш". Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты - с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено еще 100 единиц.
Касым-Жомарт Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США Соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее 3 тысяч единиц сельхозтехники John Deere в течение 5 лет на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ". Кроме того, предполагается создание не менее трех сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.
Кроме того, президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта. Он дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.
Касым-Жомарт Токаев также встретился с членами палаты представителей конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.
Президент отметил важную роль конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) "США - Казахстан" в конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.
Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.
Кроме того, президент проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в РК.
В свою очередь члены конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.
Также Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений.
Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.
Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.
В завершение президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом "Достық" I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.
07.11.2025, 09:53 201501
Назначен председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового председателя Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения (КРКССЗН) Илью Скуба, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Глава Минтруда обозначила ряд ключевых задач перед новым руководителем: усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в области пенсионного и социального обеспечения, дальнейшее повышение качества и доступности специальных социальных услуг, а также обеспечение прозрачности в работе территориальных отделов медико-социальной экспертизы и снижение коррупционных рисков в курируемых сферах.
Скуб Илья Васильевич родился в 1987 году в городе Целинограде. Окончил Академию финансовой полиции.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах финансовой полиции Астаны, где служил до 2015 года. С 2016 по 2019 год работал руководителем отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны.
С 2019 по 2025 год занимал должности заместителя руководителя, а затем руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны.
07.11.2025, 09:33 202441
Казахстан намерен присоединиться к Соглашениям Авраама
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент РК подчеркнул, что Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.
Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН. Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности", - отметили в Акорде.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.
Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама", - заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.
Ранее президенты Казахстана и США провели переговоры.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.11.2025, 11:00Саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы 10.11.2025, 13:1762326Атырауский НПЗ завершил ремонт и возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа 10.11.2025, 13:5259711В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы 10.11.2025, 14:4256391В Алматы на месте бывшей резиденции президента открыли новый сквер 10.11.2025, 15:1254521ДЦП и сахарный диабет будут лечиться в рамках ОСМС 05.11.2025, 19:21289441Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж 06.11.2025, 12:13282066"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 06.11.2025, 11:44277816Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 06.11.2025, 18:28Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов274446Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов 05.11.2025, 18:24273901Назначен новый глава аппарата Минтранспорта 14.10.2025, 07:27427846В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35419166Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413221Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм382911Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10364946Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?