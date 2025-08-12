11.08.2025, 16:00 79776
Конкурс на лучшее название для первой АЭС объявят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на встрече со школьниками - победителями и призерами международных предметных олимпиад заявил, что в стране объявят конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции, сообщает Акорда.
Нашей стране нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры. Особо востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта. На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность - может быть, одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение", - предложил глава государства.
Обращаясь к юным талантам, президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.
Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах - нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом - это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта без упорного труда недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль - это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей, которые помогли развить способности своих учеников", - заявил лидер страны.
Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана - в руках созидательной молодежи.
По завершении выступления глава государства вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере соответственно 1500, 1000 и 500 месячных расчетных показателей.
Ранее сообщалось, что казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе.
новости по теме
12.08.2025, 15:35 3136
В Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области за три года в госсобственность вернули 1135 земельных участков общей площадью 367,8 тысячи га, сообщает пресс-служба акимата региона.
По городу Конаеву этот показатель составил более 20,0 тысячи га. Работа по возврату ведется как по сельхозугодьям, так и по участкам с инвестиционным потенциалом, в том числе в прибрежной зоне Капчагайского водохранилища. Возвращенные 942 земельных участка площадью 100,0 тысячи гектаров вновь введены в сельскохозяйственный оборот", - заявили в пресс-службе.
Также предметом отдельного анализа стали 82 земельных участка общей площадью 7 788,0 га, расположенные вдоль побережья и ставшие объектом обсуждения в средствах массовой информации.
По данным акимата, из них:
- 60 участков находятся в частной собственности, 21 - в аренде, 1 - в постоянном землепользовании, в том числе:
- 36 участков используются по целевому назначению;
- по 9 участкам проводится работа департаментом по управлению земельными ресурсами;
- по 22 участкам материалы направлены в ДУЗР;
- по 8 участкам выданы предписания;
- по 2 участкам материалы находятся в суде;
- по 4 участкам осуществляется подготовка материалов для направления в суд;
- 1 участок возвращен в государственную собственность.
Основная часть земельных участков была предоставлена в 2000-х годах, до введения в действие Водного кодекса Республики Казахстан. Также ДУЗР проводятся проверочные мероприятия на предмет законности предоставления вышеуказанных земельных участков", - заверили в пресс-службе.
В целом отмечается, что акиматами районов и городов за 2023-2025 годы в адрес департамента по управлению земельными ресурсами направлены материалы по 826 неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного и коммерческого назначения общей площадью 165,3 тысячи га.
В результате проверок ДУЗР по 541 земельному участку выявлены признаки нарушений - по ряду из них уже приняты меры административного воздействия", - отметили в ведомстве.
Ранее в Атырауской области государству вернули земельные участки на 196 млн тенге.
12.08.2025, 09:28 19981
Скандал вокруг детдома в Баганашыле: трое чиновников лишились должностей
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трое чиновников в Алматинской области лишились должностей после скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы. Информацию подтвердили в акимате региона, передает корреспондент агентства.
Сообщается, что по согласованию с администрацией президента освобожден от должности заместитель акима области Болат Куренбеков.
Также освобождены от должностей руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов", - проинформировали в ведомстве.
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве подтвердил увольнение чиновников.
По поручению главы государства была направлена комиссия администрации президента. По итогам проверки в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры. По недопущению других ситуаций, на месте работает межведомственная комиссия с участием не только государственных органов, но и общественности. ... Там два руководителя управлений были уволены, уволен и понес административное наказание заместитель акима области", - сказал министр.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Также агентство Kazakhstan Today направило в МВД запрос, в котором просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
Позже в Министерстве внутренних дел ответили на запрос об участии полиции в выселении сирот из детского дома в Баганашиле.
По факту, указанному в вашем запросе, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Также ранее запрос был направлен в акимат города Алматы, однако ответ агентство не получило. Kazakhstan Today продолжит информировать читателей об ответах от указанных ведомств.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
11.08.2025, 17:29 74701
В Казахстане утвердили генплан Караганды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление "О генеральном плане города Караганды Карагандинской области", передает корреспондент агентства.
Город Караганда и в дальнейшем будет развиваться как административный, культурный и промышленный центр Карагандинской области. В основу архитектурно-планировочного решения долгосрочного прогноза развития города положена исторически сложившаяся система селитебных и промышленных территорий. Территориальное развитие города Караганды связано с присоединением прилегающих земель в границах, определенных генеральным планом", - говорится в документе.
Подчеркивается, что территориальное развитие города будет осуществляться поэтапно: первая очередь, промежуточный этап и расчетный срок.
Строительство магистральных улиц, являющихся стратегически важными связующими соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан", - отмечается в документе.
Сообщается, что в основу перспективной планировочной структуры Караганды положено решение проблем территориального и планировочного развития города в условиях приоритетного характера положения производственных зон и зон подработки.
Задачей планирования застройки города Караганды является преодоление неоднородности сложившихся отдельно расположенных поселков и районных селитебных территорий, удаленных друг от друга и от городского центра", - отмечается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в ряде населенных пунктов Казахстана выявили несоответствия границ с утвержденными генпланами.
11.08.2025, 16:10 77381
Минобороны изменило порядок отбора студентов на военную кафедру
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения и дополнения в приказ "Об утверждении правил военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса", передает корреспондент агентства.
Студент, изъявивший желание участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре, подает с 1 февраля года поступления заявление по образцу (...) через веб-портал "электронного правительства", подписанную электронной цифровой подписью либо удостоверенным одноразовым паролем - в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала", - сообщается в тексте документа.
Также подчеркивается, что прием документов и их регистрация осуществляются в день подачи.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится служба в резерве.
11.08.2025, 15:19 82626
Президент поручил перевести всю цифровую экосистему страны на единую суверенную платформу
С января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания по вопросам развития искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести всю цифровую экосистему - как государственную, так и квазигосударственную - на единую суверенную платформу, сообщает Акорда.
Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech", - сказал глава государства.
Особое внимание в речи также было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Президент напомнил членам правительства про свое поручение о пересмотре архитектуры национального цифрового ландшафта на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).
Недавно мы запустили крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Теперь нужно использовать его на практике. Соответствующая работа только начинается. Очень важно, чтобы вычислительные ресурсы были одинаково доступны всем. Необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера. В этой связи поручаю правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера. Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов.
11.08.2025, 14:24 84551
Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта в стране, сообщает Акорда.
Основная цель Казахстана - стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям (...) Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен", - сказал Токаев.
Глава государства считает, что искусственный интеллект должен стать движущей силой развития всех отраслей. Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать системный документ по развитию ИИ и цифровой трансформации страны.
Токаев также обозначил приоритетные направления, которые должны стать основой цифровой политики государства.
Нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики (...) Для этого следует выстроить взаимодействие с нашими крупнейшими предприятиями. Правительство совместно с "Самрук-Қазына" до конца года должны представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта", - сказал глава государства.
Президент считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов.
В Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии так называемой цифровой фиксации: документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих. По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности. Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу. Поэтому поручаю правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений. Нужны конкретные механизмы, которые можно будет использовать во всей системе госуправления", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на важность использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Как было сказано в выступлении, в медицинской сфере накоплены огромные объемы информации. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.
Существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину. Непоследовательность в цифровизации здравоохранения приводит к различным нарушениям закона. В частности, проведенный в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил крупные финансовые потери. Цифровые подходы будут способствовать прозрачной и эффективной работе медицинской отрасли", - заметил президент.
Он также отметил, что во всем мире идет активное формирование правовых основ для использования искусственного интеллекта.
Принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей. Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу", - сказал глава государства.
Далее были затронуты вопросы повышения эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности.
Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Затем он остановился на проблеме уязвимости информационных систем.
Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой - проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить", - потребовал глава государства.
Президент назвал обеспечение защищенных коммуникаций серьезной задачей.
В настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры. Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, он отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы. Он поручил правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института "цифровых послов".
Развитие искусственного интеллекта - задача стратегического значения для нашей страны (...) Времени очень мало, нельзя сидеть сложа руки. Ключевые решения и предложения, связанные с искусственным интеллектом, должны быть подготовлены и представлены мне в течение двух месяцев", - подытожил глава государства.
Напомним, в августе планируется полноценный запуск платформы QazTech. Национальная платформа предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. Внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых IТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий.
11.08.2025, 09:58 97596
Более 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение области Абай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством принято решение о выделении из специального государственного фонда свыше 10 млрд тенге на прокладку сетей водоснабжения в области Абай, сообщили в пресс-службе правительства.
Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь - в Семее. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области.
Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни населения, обеспечение доступа к коммунальным услугам и модернизацию инфраструктуры. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Согласно данным Министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в городе Семее составляет 95,5%, в селах области Абай - 95%.
11.08.2025, 08:16 99266
В Жамбылской области детей держали в рабстве: создана специальная рабочая группа по изучению дела
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана специальная рабочая группа по изучению дела об удержании детей в рабстве, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
Группа под руководством заместителя акима области займется детальным изучением обстоятельств происшествия, а также принятием мер по обеспечению безопасности детей и защите их прав", - проинформировали в акимате.
По итогам работы будет предоставлена дополнительная информация. Сейчас совместно с компетентными органами предпринимаются конкретные меры для обеспечения безопасности подростков, отметили в ведомстве.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, планируется провести всестороннюю проверку других образовательных учреждений региона", - сообщили в акимате.
Как сообщалось ранее, в соцсетях появилась информация, что двоих детей держали в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать.
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что местонахождение детей установлено.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выезжает к детям для выяснений обстоятельств", - сказала детский омбудсмен.
Читаемое
12.08.2025, 09:17Рост ВВП Казахстана составил 6,3% 12.08.2025, 09:2817386Скандал вокруг детдома в Баганашыле: трое чиновников лишились должностей 12.08.2025, 10:299111В июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана 12.08.2025, 11:247821В Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда 12.08.2025, 11:176491Обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета 05.08.2025, 16:11375446Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак 06.08.2025, 15:30356401В Казахстане средний уровень износа ТЭЦ снизился до 61% 07.08.2025, 10:41316716Казахстан продлил запрет на вывоз бычков 07.08.2025, 12:59310051Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 07.08.2025, 16:39300521Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 16.07.2025, 12:26421136Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25410906Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34408256В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59388966В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 05.08.2025, 16:11375446Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?