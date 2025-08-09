Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе

Фото: Кадр из видео

Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская атомная электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе, об этом в ходе торжественной церемонии запуска работ по строительству первой АЭС в Казахстане сказал заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.





В Казахстане будут производить собственное ядерное топливо", - сказал Асет Махамбетов, отметив, что Казахстан добывает порядка 40% от мирового объема добычи природного урана и занимает в этой сфере первое место.





В ААЭ отметили, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам начала производства топлива.





Напомним, сегодня в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации.





В ААЭ рассказали, что инженерно-изыскательные работы включают предварительное исследование не менее трех альтернативных площадок с целью определения наиболее подходящей. В работы будут привлечены казахстанские организации. Срок проведения работ составит порядка 18 месяцев, в период которых будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на детальное изучение природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных характеристик территории.





Будет осуществлено изучение полного годового цикла природных и климатических условий, включая сезонные изменения, с целью получения объективных данных о характеристиках площадки (сезонные колебания уровней грунтовых вод, паводковые и метеорологические явления, сейсмическая активность и др.) для дальнейшего проектирования АЭС и подготовки к строительству в соответствии с международными и национальными требованиями по безопасности", - пояснили в ведомстве.





На основе изысканий будет принято окончательное решение о размещении станции. Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции.





Ввод АЭС в эксплуатацию планируется в 2035 году. Станция обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средним специальным - 550 человек, профильным техническим - 850 человек, отметили в пресс-службе.





Напомним, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция).





Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы. При этом, атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - добавили в ААЭ.