Мамин провел заседание совета по переходу к "зеленой экономике"

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание совета по переходу к "зеленой экономике" при президенте РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках реализации Концепции по переходу РК к "зеленой экономике" на 2013-2020 годы производительность труда в сельском хозяйстве увеличена в 4,83 раза, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии повышена до 3%, доля газовых электростанций - до 20,2%. Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения в городах, достигла 97,5%, в сельской местности - 90,1%. Энергоемкость ВВП снижена на 33,1% от показателя 2008 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который вступит в силу 1 июля и предусматривает стимулирование предприятий к модернизации производства через использование показателей наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту стран Европейского союза.

На основе проводимого бюро НДТ комплексного технологического аудита предприятий в ключевых отраслях промышленности РК разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям. В состав технических рабочих групп вошли 335 представителей промышленных предприятий, государственных органов, отраслевых и экологических ассоциаций, научных и проектных организаций, вузов. Осуществляется взаимодействие с международными консультантами.

В настоящее время на рассмотрении находятся справочники "Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии", "Переработка нефти и газа", "Производство неорганических химических веществ", "Производство цемента и извести", "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности". На 2022 год запланирована разработка 9 справочников. Всего в предстоящий период планируется разработать не менее 30 отраслевых и межотраслевых справочников по НДТ. Справочники по НДТ и соответствующие заключения будут утверждаться постановлением правительства РК.

Глава правительства поручил актуализировать концепцию по переходу РК к "зеленой экономике" с учетом принятых Казахстаном международных обязательств по Парижскому соглашению и повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также разрабатываемого национального проекта "Жасыл Казакстан".

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