Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам регулирования торговли

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрили во втором чтении законодательные поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, передает Kazakhstan Today.





Как отметил в ходе обсуждения спикер палаты Нурлан Нигматулин, документ направлен на выполнение поручений главы государства по совершенствованию отечественного законодательства для дальнейшего развития бизнес-среды. Поправки создадут эффективный механизм поддержки предпринимательства, поскольку облегчают условия открытия новых предприятий, получения кредитов, разрешений на строительство и налогообложения, сообщили в пресс-службе мажилиса.





"Все эти меры будут способствовать улучшению бизнес-климата в стране, позволят малому и среднему бизнесу стать действительно основой сильной экономики", - заявил Нигматулин.





Как уточнили в пресс-службе, с 2020 года вводятся нормы по маркировке товаров и использованию контрольно-кассовых машин в торговой деятельности.





Маркировкой продукции будут заниматься сами производители или создаваемый Единый оператор маркировки товаров, требования к которому, по предложению депутатов, предусмотрены в самом законопроекте. При этом Единый оператор должен иметь собственные филиалы и соответствующее оборудование не только в городах, но и во всех районных центрах для оказания услуг по маркировке.





Депутатами также внесены поправки по упрощению налогового администрирования; освобождению от налогообложения доходов при оказании социальных услуг инвалидам; предоставлению условной скидки при досрочной уплате наложенного административного штрафа.





Кроме того, упрощается таможенное администрирование путем продления срока подачи полной декларации, а также таможенные процедуры при международных почтовых отправлениях.





По информации пресс-службы, улучшены нормы по предоставлению тарифных льгот в соответствии с национальным законодательством и международными договорами. Уточнены нормы по развитию электронных торговых площадок и защите прав покупателей при осуществлении электронной торговли.





В целом законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 10 кодексов и 28 законов Республики Казахстан.





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